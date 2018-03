Mehmet Aydın kimdir kaç yaşında Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın eşi Sıla ses kaydı neler söyledi

Mehmet Aydın kimdir kaç yaşında Çiftlik Bank'ın Sahibi Mehmet Aydın ses kaydı neler söyledi Çiftlik Bank nedir battı mı nasıl bir sistemdi Mehmet Aydın boşandığı eşi Sıla Soysal kim neler söyledi gibi soruların yanıtları araştırılan konular arasında. ÇiftlikBank üyelerini dolandırıp 511 milyon vurgun yaparak ortadan kaybolan Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın 16 Mart 2018 tarihinde dolandırıcılıkla ilgili yaptığı açıklamanın ses kaydı ortaya çıktı. 500 milyon liranın üzerinde vurgun yapan ve aldığı paralarla Uruguay'a kaçtığı bildirilen Mehmet Aydın'dan, Çiftlik Bank üyelerine mesaj geldi. Üyelere geçmiş olsun mesajını ileten Aydın, hapse girmemek için Uruguay'a kaçtığını söyledi. Binlerce kişiyi dolandırarak haksız kazanç elde eden ve hakkında soruşturma başlatılan Mehmet Aydın dolandırdığı insanlara şu şekilde seslendi:



MEHMET AYDIN KİMDİR ÇİFTLİKBANK HAKKINDAKİ SON AÇIKLAMASI NEDİR?



“Merhaba Çiftlik Bank ailesi ben Mehmet Aydın. Bugün 16 Mart 2018. Basında çıkan haberler iyice çığrını aşmış durumda. Bu haberleri yapan tüm kanallar, daha düne kadar bizim reklamımızı yaptı ve birçoğunuz da bu kanalların reklamlarını izleyerek bize üye oldu. Bu kanalları da suçlamıyorum, boş konuşmayı seven bir milletiz çünkü. Şirketimiz incelediniz. Devlete karşı boynumuz kıldan incedir. Gelin inceleyin dedik. Ancak yapılan incelemelerde hakkımızda haksız karar verildi. Bunun birçok sebebi var. Bunlardan en büyüğü ise basının içinde bulunan satılık kalemlerin bizi hedef tahtasına koyması oldu. Şirketimiz 18 ay boyunca tek bir kişiyi mağdur etmemiş, Türkiye’de 215 milyon lira yatırım yapmış ve bu yatırımları tüm belgeleriyle üyelerine sunmuştur. Bununla yetinmeyip bakanlığa bizzat kendim yalvardım, lütfen banka hesaplarımızı açabilmemiz için bize bir yazı verin bu kadar insan mağdur olacak dedim. Fakat beni dinlemediler. Onlara sadece tarım hayvancılık yapmıyoruz, incelediğiniz bu şirket dışında 7 şirketim daha var onları da inceleyin bitcoin üretimlerimizi de inceleyin dedim fakat onu dikkate almadılar. Bir yılda 15 kat değer kazanan bitcoin varlıklarımızı resmen yok saydılar. Her şeye rağmen umudumu yitirmedim, son ana kadar üyelerimizin yanında oldum. Bazı üyeler beni yalancılıkla suçladı, bazıları dolandırıcılıkla suçladı. Sırf bu inançsız insanlar yüzünden şu anda devlet tüm mal varlıklarıma el koydu. Üretim durdu, çiftliklerde 250’ye yakın hayvanımız yağmalandı. Bunu yapan kişiler televizyonda çıkıp “ben akrabasıyım” diye yalanlar attılar. Bu kişiyi inceleyin, benim akrabam değil. Üye bile olduğu şüpheli, üyeyim diyerek yağma için gelmiş birisi.







Size kısaca kendi hikayemi anlatacağım. Şu anda ortalıkta çok ağır ithamlar dolaşıyor.



31 Mayıs 1991 yılında Bursa’da doğdum. Aslen Giresunluyum. Baba tarafım, amcalarım hepsi hayvancılıktan gelme bir aile. Benim çocukluğumun önemli bir kısmı Giresun’da amcamların yanında geçti. İlk ve ortaokulu Bursa’da Cavit Çağlar İlköğretim Okulunda okudum. Daha sonra Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesine başladım. Maddi imkansızlıklar yüzünden okulı bırakıp açık öğretim lisesine devam ettim. Çalışıp eve ekmek götürmek için bıraktığım okul hayatından iş hayatıma geçiş yaptım. Öncelikle bir kafede garson olarak çalıştım. Daha sonra, basında çıkan bulaşıkçılık yaptığım yer olarak bilinen restoranda çırak olarak mutfağa giriş yaptım. İki ay çalıştıktan sonra garson olarak çıktığım kafeye aşçı olarak geri girdim. Bunun dışında basında söylendiği gibi çıplak gösteren gözlük sattığım kesinlikle hayal ürününden ibarettir ve iftiradır. Rap müzikle uğraştığım doğrudur, sahne adım Eren Çakar’dır. İnsanlar Mehmet Aydın adımın sahte olduğunu bile söylediler. 2016 Ağustos’ta Bursa’da 10.000TL sermaye ile Çiftlik Bank’ı kurdum. 2 ay boyunca gelen paraları biriktirdim ve Karacabey’de 100 başlık çiftliği kurdum. Daha sonra 1 ay içinde İnegöl’de 250 başlık çiftlik açtık. Bu sırada dünyayı kasıp kavuran bitcoin ile tanıştım ve bu alana yoğunlaşmaya başladım. Çiftlik Bank’ın ünlenmesiyle birlikte mafyamız da eksik olmadı. Bursa’da mafya geçinen Ebubekir Kahraman ve Sebahattin Kahraman ofisimi bastı ve para istedi. Öncesinde verdiğim paralar yetmiyormuş gibi tüm paramızı gasp etmeye kalktılar. Buna boyun eğmeyip ofisi İstanbul’a taşıdık. İnsanları uzak tutmak için 10 tane koruma ile gezdim. Kendi canımdan korktuğum için değil, insanların parasını ve hakkını savunmak için.







Daha sonra Savaş Yıkılmaz, Ahmet Furkan Ferman şirkete yönetici olarak girdiler. Onlarla bir plan hazırladık. Çiftlik Bank Türkiye sorumlusu olacaktı. Ben ise diğer ülkelerde organizasyonu büyütecektim. Yaptıkları bu hizmet karşılığında onlara yaklaşık %5 ortaklık verdim. Bunun dışında aldıkları başarı primleri falan da vardı. Ama bu hainler verdiğim parayı beğenmeyip birçok yolsuzluk yaptılar. Her ikisi de ikişer üçer lüks araçla günlerini gün ediyor, her geçen gün şirketi felakete sürüklüyordu. Bu haberler kulağıma geldiğinde çok geçti. Şirketten yolsuzlukla 10 milyon lira para çaldıklarını tespit ettik. Tam buna üzülürken bir de babam dediğim adam Hakan Soysal’ın yapmış olduğu yolsuzluklar ortaya çıktı. Bu darbeden sonra psikolojim iyice bozuldu, kime güveneceğimi şaşırdım. Yaklaşık 30 milyon lira yolsuzluk yapılmış. Eşimle ayrılmama, evliliğimin bitmesine sebep oldu. Boşanmak için 20 milyon TL tazminat istediler. 80.000TL nafaka talep edip basına 5.000TL istedik vermediler dediler. Bu kadar yalancılıkla, hainlikle, entrikayla daha fazla uğraşmak istemedim. Herkesin hakkını ödeyebilmek için Türkiye’de cezaevinde kalmak yerine Uruguay’da işlerime devam edip insanlara haklarını iade etmek için sonuna kadar çalışacağım. Her zaman söylediğim bir söz var; ticaret yapıyoruz, karı da var zararı da var. Bir gün batarsak şirketin tüm varlıkları üyelerimizindir. Bu şimdi söylediğim bir söz değil, önceden de söylüyordum. Benim sözüm söz, devlet şu an tüm mal varlıklarıma el koydu. Bunları satarak insanlara iadelerini yapacaktır. Kalan kişilere de benim sözümdür, kalan kişilerin ödemeleri bitcoin ile mevcut üretimlerimizden yapılacaktır.







Herkese büyük geçmiş olsun diyorum. Sistemdeki herkes bizim ortağımızdır. Kar da olsa zarara da olsa hepimiz ortaktık. İşin sonunda sadece ben ve ekibim zarar gördü. Üyelerimiz zarar görmediği gibi bizi suçladılar. Canınız sağ olsun yine de. Bütün iadeleri yapacağım. Onda hiç şüpheniz olmasın. Ama 2 yıl sürer, ama 3 yıl sürer bir şekilde yapacağım. Herkese sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere.” ifadelerini belirten Mehmet Aydın'ın doğruyu söyleyip söylemediği gelecek günlerde belli olacak. Yaklaşık 1000 adet Bitmain ile kurduğu Bitcoin fabrikası bütün Çiftlik Bank mağdurlarının mağduriyetini giderebilir.



Tüm Türkiye Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Soysal Aydın kimdir diye merak ediyor. Birçok vatandaşı dolandırıp kaçan Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Soysal Aydın bugün teslim oldu. Hemen ardından da ses kayıtları internette düştü. Çiftlik Bank soruşturması kapsamında kayıplara karışan şirket sahibi Mehmet Aydın'ın, 20 yaşındaki eşi Sıla Aydın Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek teslim oldu. Peki Sıla Aydın kimdir? Eşi Mehmet Aydın'ın nerede olduğunu söyleyecek mi? Çiftlik Bank ile ilgili gelişmeler haberimizde yer alacak... Geçtiğimiz günlerde Çiftlik Bank'a milyonlarca para yatıran ve mağdur olan vatandaşlar Çiftlik Bank'ın Bursa'daki bayisine gitmiş ve orada bulunan hayvanlara el koymak istemişti. Yetkililer ile vatandaşlar çıkan arbadeye polisler engel olmuştu. Bayinin genel müdürü "Ben de dolandırıldım" deyince ortalık karışmış ve vatandaşlar bu duruma isyan etmişti. Zorla çıkarılan hayvanlar tekrar işletmeye koyulmuştu. Vatandaşlar verdikleri paralarını ya da hayvanlarını geri istiyorlar. Mehmet Aydın'ın ise Uruguay'a kaçtığı ortaya çıktı.



MEHMET AYDIN KİMDİR?



27 yaşındaki Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın’ın asıl işi olan arıcılıkla geçimini sağlarken bu projeyi üretti. Çiftlik Bank'ı ilk etapta oyun olarak geliştiren Mehmet Aydın, biriken paralarla 4-5 ay sonra Bursa İnegöl’de 250 büyükbaş hayvan kapasiteli çiftliğini açtı.



SILA SOYSAL AYDIN KİMDİR



Sıla Aydın'ın 20 yaşında olduğu öğrenildi. Soysal facebook hesabında kendisini bir ajansa kayıtlı oyuncu olarak gösteriyor. Mehmet Aydın ile Sıla Aydın'ın ocak ayında boşandığı iddia edilmişti fakat. Av. Yörük, açıklamasında “Mehmet Aydın ile bir yıl kadar önce evlenen Sıla Aydın’ın bu kişiden anlaşmalı boşanma niyeti vardı. Ancak bir türlü kendisine ulaşamadık. Türkiye’ye de gelmeye korkuyor. Aylık 5 bin lira nafaka talebimiz vardı. Buna bile yanaşmadı. Bu nedenle bugün mahkemeye çekişmeli boşanma dilekçemizi sunacağız. Sıla Aydın ayrıca bugün koruma kararı başvurumuz olacak” dedi.







SILA AYDIN'IN SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI



Çiftlik Bank vurgununu yapan Mehmet Aydın 'ın 20 yaşındaki eşi Sıla Aydın (Sıla Soysal) emniyete teslim olmadan bir gün önce mağdurlardan biriyle yaptığı telefon görüşmesinde her şeyi tek tek anlatıyor. İnternette yayımlanan görüşmenin ses kaydında Sıla Aydın, Mehmet Aydın dışında iki kişinin daha adını veriyor. Ve yurt dışında eşinin ve ortaklarının kurduğu sahte şirketlerden bahsediyor. İşte sıla Aydın'ın internette yayımlanan o ses kaydı.







ÇİFTLİKBANK NEDİR?



200 bin lira yatırana aylık 50 bin lira kazanç vaadiyle sanal çiftlik hayvanları satan KKTC merkezli Çiftlik Bank, aslında internet üzerinden oynanan sanal bir oyun. Kişiler siteye üye olduktan sonra sanal tarım yatırımları gerçekleştiriyor. Oyuncular yatırdıkları paralarla sanal tavuk, inek veya keçi sahibi oluyor.