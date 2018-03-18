Mehmetçik Afrin'de hilal oluşturdu

Suriye'nin Afrin bölgesini teröristlerden arındırmaya yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şehir merkezinin Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından kontrol altına alınmasının ardından Mehmetçik kent meydanında bir araya gelerek hilal oluşturdu.

Acil bir durum anında müdahale edebilmek için tedbiren 4 Milli Akıllı Mühimmatla havalanan SİHA tarafından kaydedilen görüntülere göre önce Afrin'de kontrolü sağlayan tanklar ilçe merkezindeki meydanda konuşlandı. Ardından TSK mensubu askerler, tankların bulunduğu yerin hemen önünde hilal oluşturacak şekilde bir araya geldi. Mehmetçiklerin oluşturduğu hilalin ön kısmında bayrak açıldı.

Havadan SİHA'yla çekilen görüntüler dışında aynı anlar Mehmetçik tarafından da meydanda kaydedildi. Görüntülerde, harekatta görev alan komutan, Mehmetçiğe seslendiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu zafer öncelikli olarak Çanakkale şehitleri, ardından bu harekatta şehit olmuş 46 personelimize ve ÖSO'dan şehit olmuş personelimize, özelinde Şükrü Ünlü uzman çavuşumuza, Mithat Dunca binbaşıya armağan olsun. Mithat Dunca eşi Lütfiye Hanım, kardeşleri Mustafa ve Metin, Mithat'ın intikamı yerde kalmadı, intikamını aldık. Lütfiye Hanım sen rahat et, burada 200 kardeşin var, saygılar"