Mehmetçik minik öğrencileri misafir etti

Hakkari'deki okullarda eğitim gören 40 öğrenci, "Toplum Devlet Kaynaşması" projesi kapsamında Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında misafir edildi.

Burada ilk kez yakından görme fırsatı buldukları askeri helikoptere binen öğrenciler daha sonra asker ağabeylerinin yardımıyla kızakla kaydı. Askerler, öğrencilere insansız hava araçları, komando silah ve teçhizatlarını tanıttı ve helikopter gösterisi yaptı.

- "Askerimiz bizler için canını ortaya koyuyor"

Vali Cüneyit Orhan Toprak, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, helikopter, uçak ve araçları ileride öğrencilerin kullanacağını belirterek şöyle devam etti:

"Sizlere emanet edeceğiz bu araçları, devleti, milleti, memleketi. Onun için sizlerin iyi yetişmesi gerekiyor. Vatan, millet, bayrak sevgisini her şeyin önünde tutan, annesine, babasına, büyüklerine saygılı olan ve küçüklerini seven birey olmalısınız. Hakkari’de, ilçelerinde, köylerinde yaşayan herkesin huzuru için askerlerimiz çok zor şartlarda çadırlarda, yerine göre mevzi kazarak oralarda yaşıyorlar, nöbet tutuyorlar. Bu, vatan sevgisi millet sevgisi için yapılıyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Emniyet Teşkilatımız hepimizin huzuru için bizim mutlu yaşamamız için, kimseye boyun eğmememiz için mücadele veriyor. Askerlerimiz bu araç ve gerekçeleri kullanarak havadan ve karadan gidiyor ve canlarını ortaya koyarak bizler için mücadele ediyorlar. Tabii vatan, millet için hizmet sadece asker olmakla da olmaz. İnşallah içinizden hakim, doktor, öğretmen, mühendis, pilot ve vali olanlar çıkacak ve vatanına milletine hizmet edecek."

Toprak, öğrencilerin görevi kendilerinden devralarak daha da ileriye taşıyacaklarını ifade ederek "Vatanımız, bayrağımız, askerimiz... Bu topraklar bizim olmazsa ne ailemiz kalır, ne kardeşimiz kalır, ne okulumuz kalır. Onun için elimizdeki güzelliklerin farkında olacağız, onu korumak için çabalayacağız." dedi.

- "Vatanın bölünmez bütünlüğü için görev yapıyorlar"

Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç ise geleceğin teminatı olan öğrencileri misafir etmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için hizmet ettiklerini aktaran Tuğgeneral Tayanç, "Gördüğünüz bu askerler, çok daha zor şartlarda dağlarda nöbet tutarak vatanın bölünmez bütünlüğü için görev yapıyor. Eğer biliyorsanız asker ağabeyleriniz için sureler okuyun, dualar edin." diye konuştu.

Tuğgeneral Tayanç makamında kabul ettiği öğrencilere Vali Toprak ve İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun ile kitap hediye etti, fotoğraf çektirdi.

Etkinliğe Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutan Vekili Tuğgeneral Erdoğan Baykal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun ve öğretmenler de katıldı.