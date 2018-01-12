Mehmetçik'in zorlu terörle mücadelesi fotoğraflara yansıdı
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam eden Mehmetçik'in zorlu mücadelesi, güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'ın sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflara yansıdı
Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, sosyal medya hesabından Mehmetçik'in terörle mücadelesine ilişkin çok çarpıcı kareler paylaştı. Fotoğraflarda, mermilerin isabet ettiği, silah, kalkan, telefon ve bere yer alıyor.
Ağar fotoğrafları, "Çatışmalardan... Mermi almış silah-kalkan-telefon ve BERE! Bere başındaydı. Hikmet işte, yaşadı bir şekilde. Her birinin çok özel hikayesi var, unutulmamaya, bilinmeye muhtaç." sözleri ile paylaştı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.