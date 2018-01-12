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Mehmetçik'in zorlu terörle mücadelesi fotoğraflara yansıdı

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam eden Mehmetçik'in zorlu mücadelesi, güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'ın sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflara yansıdı

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Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, sosyal medya hesabından Mehmetçik'in terörle mücadelesine ilişkin çok çarpıcı kareler paylaştı. Fotoğraflarda, mermilerin isabet ettiği, silah, kalkan, telefon ve bere yer alıyor.
 
Ağar fotoğrafları, "Çatışmalardan... Mermi almış silah-kalkan-telefon ve BERE! Bere başındaydı. Hikmet işte, yaşadı bir şekilde. Her birinin çok özel hikayesi var, unutulmamaya, bilinmeye muhtaç." sözleri ile paylaştı.

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