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Mehmetçik'ten öğrencilere hediye

Yüksekova ilçesindeki Kandilli köyünü ziyaret eden Mehmetçik, vatandaşlara lokum ikram etti, öğrencilere de çeşitli hediyeler verdi.

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Hakkari'de terörle mücadelede görevini başarıyla sürdüren Mehmetçik, bir taraftan da asker-halk kaynaşmasını sağlıyor.

İlçeye bağlı Büyükçiftlik Beldesi Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Serkan Özdemir ve beraberindeki askerler, kent merkezine yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Kandilli köyünü ziyaret etti.

Köy sakinleriyle bir araya gelerek lokum dağıtan askerler, köy okulunda eğitim gören öğrencilerle yakından ilgilendi ve içerisinde kırtasiye malzemelerinin de bulunduğu çeşitli hediyeler verdi.

Askerlere çay ikram eden köylüler, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

 

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