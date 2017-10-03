Melih Gökçek son dakika haberleri! Melih Gökçek istifa edecek mi twitter paylaşımı ne?

Melih Gökçek istifa son dakika haberleri ve Melih Gökçek istifa mı etti sorusunun cevabı merakla araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş görevini Mevlüt Uysal’a devretti. Bu görev tesliminin ardından başka belediyelerde de değişime gidilip gidilmeyeceği merak konusu haline geldi. Vatandaşlar sosyal medya üzerinden konu ile ilgili tartışmalarda bulundular. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in ismi de sık sık bu konuşmalarda yerini aldı. AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal istifa iddiaları hakkında konuştu.'' Şu belediye başkanından istifa istendi ya da bu belediye başkanının istifası istendi şeklindeki açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu iddialar söz konusu değildir. Biz bütün belediyelerimizle ilgili değerlendirmelerimizi de yapıyoruz'' dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, “Şu anda yok ama olmayacağı anlamına gelmez” cümlesine açıklaması içerisinde yer verdi.

Melih Gökçek bu gelişmeler yaşanmadan önce dün Twitter adresinde bir ayetin yer aldığı tweeti, profiline sabitledi. Melih Gökçek istifa son dakika haberlerini sizler için derledik.

MELİH GÖKÇEK İSTİFA MI EDECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifasının istendiği iddialarıyla ilgili, "Şu an böyle bir şey yok ama olmayacağı anlamına gelmez. Çünkü bundan sonra bir değişim dönüşüm içindeyiz. Değişimi dönüşümü seçime kadar yaşayacağız" dedi.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal istifa iddiaları hakkında konuştu.'' Şu belediye başkanından istifa istendi ya da bu belediye başkanının istifası istendi şeklindeki açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu iddialar söz konusu değildir. Biz bütün belediyelerimizle ilgili değerlendirmelerimizi de yapıyoruz'' dedi.

Ünal'ın açıklamalarından satır başları;

Şu belediye başkanından istifa istendi ya da bu belediye başkanının istifası istendi şeklindeki açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu iddialar söz konusu değildir. Biz bütün belediyelerimizle ilgili değerlendirmelerimizi de yapıyoruz. Performans kriteri çalışmaları yürütülüyor. Basında yürütülen istifası istenen belediye başkanlarımızla ilgili herhangi bir çalışma olmamıştır.

Biz 2019'a hazırlanırken hem teşkilatta hem belediyelerde bir takvim yürütüyoruz. Sanırım yılbaşına kadar hem teşkilat hem de belediyelere ilişkin çalışmalar belli bir noktaya gelir. Biz AK Parti olarak 2019'a dönük kamuoyu algısının, kamuoyu araştırmalarının gereği ve kamuoyunun taleplerini dikkate alarak hem yerel yönetimler hem de teşkilat başkanlığımız bu çalışmaları yürütüyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Melih Gökçek'e dönük istifasının istendiğine dair haberlerin hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır.

MELİH GÖKÇEK TWİTTER PAYLAŞIMI

Gökçek istifa iddiaları çok fazla konuşulmuyorken, Twitter hesabından bir ayeti en üste sabitledi. İşte o ayet:

MELİH GÖKÇEK KİMDİR?

İbrahim Melih Gökçek, 1948 doğumlu ve 1994 yılından bu yana Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olan eski milletvekili ve bürokrat. Aslen Şanlıurfa Halfetili olan Gökçek’in çocukluğu babasının mesleği dolayısıyla Gaziantep’te geçti. Babası avukat Ahmet Gökçek, Adalet Partisi Gaziantep il başkanı idi. İlk, orta ve lise öğrenimini Gaziantep’te tamamlayan Gökçek Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde öğrencilik hayatına başlayınca 1967 yılından itibaren Ankara'ya yerleşti. Gazi Üniversitesi Gazetecilik Yüksek Okulunu bitiren Gökçek gazeteciliğe yerel Gaziantep Haber Gazetesinde başladı. Parlamento muhabirliği yapan Gökçek, askerlik görevine başlamadan önce Çalışma Bakanlığında özel kalem müdür yardımcılığı yaptı.

Yedek subaylığını Kıbrıs Güzelyurt’ta yapan Gökçek, askerlik dönüşü ticaret hayatına atıldı. 1984 yılında Anavatan Partisi’nden Keçiören belediye başkanlığına aday oldu ve seçildi. 1989 yılından itibaren Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu genel müdürlüğüne getirilen Gökçek, bu görevini 1991 yılı başlarına kadar sürdürdü.

Siyasi Hayatı

25 Mart 1984 yerel seçimleri’nde Keçiören belediye başkanlığını kazandı. 1989 yerel seçimlerinde ikinci defa Keçiören belediye başkanlığı görevine aday oldu. Fakat seçimi kazanamadı. 1991 yılı hem siyasi hem bürokratik hayatında dönüm noktası yaşayan Gökçek, ANAP’tan istifa ederek Refah Partisi’ne geçti. 20 Ekim 1991 genel seçimlerinde Refah Partisi Ankara milletvekili olarak meclise girdi.

2 yıl 3 ay milletvekilliği yapan Gökçek, 1994 yılında milletvekilliği devam ederken Refah Partisi’nden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday oldu. 1994 Türkiye seçimlerinde 6.500 oy farkla büyükşehir belediye başkanlığını kazandı. Belediye başkanlığı görevindeyken “Periler Ülkesinde” adlı heykeli Altınpark’tan kaldırtırken sarfettiği “Böyle sanatın içine tükürürüm” sözü, tartışma yaratmıştır.

Refah Partisi’nin kapatılması üzerine Fazilet Partisi’ne geçen Gökçek, 1999 yılı belediye seçimlerinde ikinci kez Ankara büyükşehir belediye başkanlığına aday oldu, yapılan seçimlerde %33,7 oyla ve 30.000 oy farkıyla Ankara tarihinde iki kez üst üste seçilen ilk belediye başkanı oldu.

2004 yerel seçimlerinde üçüncü kez, 29 Mart 2009 yerel seçimleri seçimlerinde dördüncü kez, 30 Mart 2014 yerel seçimleri seçimlerinde 5. kez aynı göreve geldi ve Ankara tarihinde ilk kez beş dönem üst üste büyükşehir belediye başkanlığına seçilen kişi oldu. Ankara’da en uzun süre görev yapan belediye başkanıdır.

Başkanlık yaptığı dönemde büyükşehir belediyesi “Avrupa Şeref Bayrağı” (2001) ve “Avrupa Şeref Plaketi” (2003) ile ödüllendirilmiştir. 10 Ekim 2009 tarihinde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından, kentsel, çevresel, sosyal, kültürel ve uluslararası ilişkilerde dünyada örnek teşkil edecek çalışmalar yapan kentler ve belediyelere verilen Avrupa Ödülü’nü parlamento başkanı Lluís Maria de Puig’den almıştır.

Mayıs 2010’da OICC Toplantısı'nda Belediye Projeleri alanında 4 ayrı kategoride verilen ödüllerin 3'ünü toplayan Ankara, “Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi” ile Kentsel ve Bölgesel Planlama Birinciliği'ni, “Göksu Park” ile Çevre Düzenlemesi Birinciliği'ni ve “Mogan Park” ile de Çevre, Koruma ve Sürdürülebilir Kalkınma İkinciliği'ni 54 ayrı ülkeden 170 temsilcinin arasında kazandı.