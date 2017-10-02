Meltem Cumbul'un Semih Kaplanoğlu'na saygısızlığına tepki büyüyor

Meltem Cumbul ünlü yönetmen Semih Kaplanoğlu'na ödülünü almak üzere sahneye geldiğinde görülmemiş bir saygısızlık yapınca sanat camiasından büyük tepki topladı.

ELİNİ SIKMADI, SIRTINI DÖNDÜ!

Adana Film Festivali dün akşam yapılan ödül töreniyle son buldu.Gecede siyah beyaz çektiği Buğday filmiyle Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazanan Semih Kaplanoğlu sahneye çıktığı sırada herkesi şaşırtan bir olay yaşandı. Sahnede kendisine elini uzatan Kaplanoğlu'na karşılık vermeyen Meltem Cumbul elini geri çekip sırtını döndü.

CANER CİNDORUK TEPKİ GÖSTERDİ

Herkes ne olduğunu anlamaya çalışırken oyuncu Caner Cindoruk da ayağa kalkıp duruma tepki gösterdi. Sanat camiasından ve sosyal medyadan Cumbul'a halen tepki gelmeye devam ediyor.

"MARUZ KALDIĞIM..."

Ayrıca kişisel twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Semih Kaplanoğlu kendisine destek olanlara teşekkür etti. Kaplan "Adana ff'de sahnede maruz kaldığım kabalığın ardından bizi yalnız bırakmayan sanatseverlere ve dostlara teşekkürler..." dedi.