Mersin PKK olayı son durum nedir Mersin 153 olayı nedir AGİT kelime anlamı ne

Mersin 153 olayı nedir Mersin PKK olayı son durum nedir AGİT kelime anlamı nedir? Vatandaşlar internetten 153 Mersin olayını sorguluyor. Belediyeden yapılan açıklamada, sabaha karşı 04.00-04.30 saatlerinde vatandaşlara "MERSİN153" kullanıcı adıyla yasa dışı terör örgütü propagandası içeren SMS'ler atıldığı belirtildi. DHA'nın haberine göre MHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi de mesajda kullanılan mahrecin belediyeye ait resmi hatlar olan '444 2 153 Alo Belediye Hattı ve Mersin Bld' ile benzerliği nedeniyle şu açıklamayı yaptı: "MERSİN153 kullanıcı adıyla vatandaşlarımıza SMS atarak yasa dışı terör örgütü propagandası yapan grubun ve söz konusu propaganda içerikli SMS'in Mersin Büyükşehir Belediyesi ve SMS panelimizle herhangi bir ilgisi yoktur. Sistemimiz üzerinden herhangi bir giriş tespit edilmemiştir. Siber güvenlik uzmanları ve emniyetimiz konuyla ilgili gerekli çalışmaları yürütmektedir. Kamuoyunun bilgisine önemle duyurulur."

MERSİN 153 MESAJI NEDİR?

Mersin Büyükşehir Belediyesi, bu sabaha karşı 'MERSİN153' kullanıcı adı ile vatandaşlara terör örgütü propagandası içeriğinin yer aldığı SMS'lerin atıldığı, olayın kurumla alakasının olmadığını ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

‘Mersin153’ adıyla telefonlara gelen KK mesajı ile ilgili flaş gelişme

Mersin Belediyesi’nin adı kullanılarak vatandaşların cep telefonlarına gönderilen terör örgütü PKK’nın propagandasının yapıldığı mesajlar büyük tepki çekti. Mesajlarla ilgili soruşturma açılırken Mersin Büyükşehir Belediyesi olayın kendileri ile alakalı olmadığını açıkladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, bu sabaha karşı 'MERSİN153' kullanıcı adı ile vatandaşlara terör örgütü propagandası içeriğinin yer aldığı SMS'lerin atıldığı, olayın kurumla alakasının olmadığını ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, sabaha karşı 04.00-04.30 saatleri arasında 'MERSİN153' kullanıcı adıyla vatandaşlara SMS atarak yasa dışı terör örgütü propagandası yapıldığı belirtildi. Atılan propaganda içerikli SMS’in Mersin Büyükşehir Belediyesi ve SMS paneliyle herhangi bir ilgisinin olmadığı vurgulanan açıklamada, "Sistemimiz üzerinden herhangi bir giriş tespit edilmemiştir. Siber güvenlik uzmanları ve emniyetimiz konuyla ilgili gerekli çalışmaları yürütmektedir" denildi.

MERSİN ŞEHRİ HAKKINDA

Mersin, eski adıyla İçel, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık onuncu şehri. 2016 itibarıyla 1.773.852 nüfusa sahiptir. Akdeniz, Aydıncık, Bozyazı, Mezitli, Yenişehir, Toroslar, Anamur, Silifke, Tarsus, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mut ilçeleri olmak üzere toplam 13 tane ilçesi bulunmaktadır. Büyükşehir belediyesi statüsü bulunmaktadır. Türkiye'nin güneyinde bulunan bir liman kentidir. Mersin Limanı Türkiye'nin en büyük limanıdır.

Kentin kuzeyindeki Yumuktepe höyüğünde yapılan kazılarda birçok katman ortaya çıkarılmıştır. Bunların en eskisi, MÖ 6300'lere, en yenisi ise Selçuklu dönemine tarihleniyor. Kazılardan çıkarılan eserler, Adana Arkeoloji Müzesi ve Mersin Müzesi'nde sergileniyor. Mersin'in tarih sahnesine çıkışı 19. yüzyılın ortalarına rastlamaktadır. Bu dönemde henüz bir köy olan bölge, konar göçer bir Türkmen aşiretine ev sahipliği yapmış ve adını da bu aşiretten almıştır. Ayrıca Kapadokya bölgesinden gelen Rumlar kent nüfusuna hakim hale gelmişler ve 1850'de kentte 5.250 Ortodoks Rum'a karşılık 1.600 Müslüman yaşamaktaydı. Kentin kaderi özellikle Amerikan İç Savaşı sırasında dünyadaki pamuk kıtlığını gidermek amacıyla Çukurova'da gelişen pamuk üretimi ve bölgenin 1866'da demiryolu ağına bağlanması ile değişmiştir. Bu dönemde Mersin hızla, Çukurova'nın tarım ürünlerinin ihraç edildiği bir liman ve ticaret merkezi haline gelmiştir. Şehrin bugünkü durumuna gelmesinde, şu anda azınlık olsalar da Hıristiyan Levantenlerin önemi yadsınamaz. Şehirde halen Levantenlere ait iki katedral bulunmaktadır, Latin-İtalyan Katedrali ve Arap-Ortodoks Katedrali. Ayrıca şehrin kuzeyine Rumlar için bir kilise yapılması da gündemdedir.