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Mersin merkezli 9 ildeki FETÖ operasyonunda 11'i muvazzaf 13 asker gözaltına alındı

Mersin merkezli 9 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 11'i muvazzaf 13 asker yakalandı.

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Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamaya göre, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, örgütün sözde mahrem imamlarının ankesörlü telefonlarla peş peşe arama yaparak bazı askeri personelle irtibat kurdukları tespit edildi.

Başlatılan soruşturmada örgüt faaliyetlerine katıldığı belirlenen iki subay ve 11 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Mersin, Ankara, Batman, İstanbul, Malatya, Kayseri, İzmir, Hatay ve Amasya'da yapılan operasyonlarda, 11'i görevde, ikisi daha önce meslekten ihraç edilen 13 zanlı gözaltına alındı.

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