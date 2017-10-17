Mersin son dakika! Mersin patlama son dakika gelişmeleri Mersin son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Mersin patlama son dakika haberlerini sizler için derledik. Mersin’de polis aracına yönelik patlama meydana geldi. Ajanslara düşen son dakika haberine göre, Mersin' de Yenişehir mahallesi Okan Merzeci Bulvarında bir patlama sesi duyulması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Mersin patlaması ölen var mı? İlk belirlemeye göre 12 kişi yaralandı. Detaylar haberimizde sizlerle.