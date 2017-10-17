Mersin son dakika! Mersin patlama son dakika gelişmeleri
Mersin son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Mersin patlama son dakika haberlerini sizler için derledik. Mersin’de polis aracına yönelik patlama meydana geldi. Ajanslara düşen son dakika haberine göre, Mersin' de Yenişehir mahallesi Okan Merzeci Bulvarında bir patlama sesi duyulması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Mersin patlaması ölen var mı? İlk belirlemeye göre 12 kişi yaralandı. Detaylar haberimizde sizlerle.
Mersin'de polis servis aracının geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 12 polis yaralandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez Yenişehir ilçesinde polis servis aracının geçişi sırasında patlama meydana geldiğini söyledi.
Olayda 12 polisin yaralandığı ve yaralıların kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldığını aktaran Ercan, "Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Patlamanın nedenini araştırıyoruz. Olayı soruşturmak üzere 3 savcımızı görevlendirdik." ifadesini kullandı.
MERSİN SON DAKİKA HABERLERİ
Bugün saat 17.20 sıralarında merkez Yenişehir İlçesi'nde bulunan Okan Merzeci Bulvarı'nda, polis servis aracının geçişi sırasında patlama meydana geldi. Büyük bir gürültüyle meydana gelen patlama sonrası panik yaşandı. Yaralıların olduğu belirtilirken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.