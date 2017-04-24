Mersin'de DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı
Mersin'de DEAŞ terör örgütüne yönelik olarak yapılan operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
- DHA
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kentte DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon yapıldığı bildirildi. Operasyonda 11 kişi yakalanarak gözaltına alınırken şüphelilerin Suriye'deki çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren DEAŞ terör örgütüne eleman temin etmek, radikal gruplarla ilişkide bulunmak suçlaması ile hakim karşısına çıkartıldı. Şüphelilerden A.A., R.E., M.M., E.E. tutuklanırken, Z.B., A.T., A.A.A., A.E., S.A.M., A.J.A. ve, R.A. adli kontrol koşulu ileserbest bırakıldı.
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