Mersin'de 'evden çıkmayın' uyarısı
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz, 'Şehrimizin bazı noktaları deniz seviyesinden düşük olmasından dolayı deniz suyu geri vermektedir. Yağış şiddeti afet durumundadır.' ifadesini kullandı.
- MERSİN (AA)
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Mersin'de son 25 yılın en yoğun kar ve yağmurunun yağdığını belirtti.
Vatandaşların gerekmedikçe evlerinden çıkmamalarını isteyen Kocamaz, şunları kaydetti:
"Sabah 08.15 itibarıyla metrekareye 86 kilogram, 09.15 itibarıyla 125 kilogram yağış olmuştur. Halen de şiddetli yağış devam etmektedir. Şehrimizin bazı noktaları deniz seviyesinden düşük olmasından dolayı deniz suyu geri vermektedir. Yağış şiddeti afet durumundadır. Oluşturduğumuz kriz masasıyla gelen her talebe ulaşılmaktadır."
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