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Mersin'de gıda zehirlenmesi şüphesi

Mersin'in Tarsus ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 5 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

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Alınan bilgiye göre, bir grup lise öğrencisi, şehir merkezindeki bir çiğ köfteciden alışveriş yaptıktan sonra kurs binasına gitti.

Burada aldıkları çiğ köfteleri yiyen 5 öğrenci, bir süre sonra fenalaştı. Bunu üzerine öğrenciler, öğretmenlerinin de yardımıyla zehirlenme şüphesiyle Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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