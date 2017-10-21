Mersin'de gıda zehirlenmesi şüphesi

Alınan bilgiye göre, bir grup lise öğrencisi, şehir merkezindeki bir çiğ köfteciden alışveriş yaptıktan sonra kurs binasına gitti.

Burada aldıkları çiğ köfteleri yiyen 5 öğrenci, bir süre sonra fenalaştı. Bunu üzerine öğrenciler, öğretmenlerinin de yardımıyla zehirlenme şüphesiyle Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.