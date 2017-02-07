Mersin'de karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hayatını kaybeti
Mersin'in Erdemli ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift yaşamını yitirdi.
- AA
Alınan bilgiye göre, İlemin Mahallesi'nde Duran Mustafa Karaaslan (89) ile eşi Elife Karaaslan (91) dün akşam evlerindeki kömürlü sobayı yaktıktan sonra uyudu.
Sabah saatlerinde yaşlı çifti kontrol etmeye gelen yakınları, kapıyı açtıklarında çiftin hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Servis ekipleri ve jandarmaya bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Karaaslan çiftinin öldüğünü belirledi. Yaşlı çift, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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