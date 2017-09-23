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Mersin'de karton fabrikasında yangın çıktı

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesindeki (MTSOB) bir karton fabrikasında yangın çıktı.

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Alınan bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, karton fabrikasının büyük bir kısmını kapladı.

Yangının büyük bir alanda yayılması üzerine olay yerine Mersin'den ve Tarsus ilçesinden çok sayıda itfaiye ve acil sağlık ekibi sevk edildi.

MTSOB yangın müdahale ekiplerinin de destek verdiği çalışmada, itfaiye erleri artan alevler nedeniyle zor anlar yaşadı.

Yaklaşık 2 saat süren uzun uğraşlar sonucu yangın büyük oranda kontrol altına alındı.

Mersin Büyükşehir Belediyesince gönderilen tankerlerin de sık sık itfaiye ekiplerine su takviyesi yaptığı görüldü.

 

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