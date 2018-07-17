Mersin'de kullanılmayan bir bina çöktü

Alınan bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesi'ndeki 2 katlı kullanılmayan eski bir bina çöktü.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi.

Ekipler enkazın altında herhangi bir kişinin olup olmadığının tespiti için çalışma başlattı.