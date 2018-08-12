Mersin'deki orman yangınında 3 hektarlık alan zarar gördü

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gercebahşiş ve Pınarlar mevkilerindeki ormanlık alanda yangın çıktığını fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine giden Anamur Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına 3 helikopter, 15 arazöz, 2 iş makinesi ve 5 su tankıyla müdahale etti.

Yapılan müdahaleler sonucu kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışması sürüyor.

Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin yangına hızlı bir şekilde müdahale ettiğini söyledi.

Yangının yerleşim yerlerini tehdit etmediğini aktaran Yılmaz, "Yangın tamamen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangının yaklaşık 3 hektarlık alanda etkili olduğunu tespit ettik." diye konuştu.