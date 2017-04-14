Mesleki Gelişim Akademisi hız kesmiyor

15 Temmuz Şehitleri Konferans salonunda yapılan seminereİ zmir’de bulunan meslek liseleri, özel eğitim okulları, çıraklık eğitim merkezleri ve halk eğitim merkezlerinin kurum müdürleri katıldı. İki oturum şeklinde gerçekleşecek olan seminerin ikinci oturumda aynı okulların müdür yardımcıları katılacak.

Konuşmasında kişisel dinamikliğe dikkat çeken İl Millî Eğitim Müdürü Ömer Yahşi bir filozofunda dediği gibi “hiç bir şey yapamıyorsanız yerinizde zıplayın” diyerek eğitimin ve eğitimcilerin dinamik olması gerektiğine vurgu yaptı.

“ Biz eğitimciler olarak kendimizi fiziken ve ruhen sürekli geliştirerek dinamik tutmak zorundayız. Bu dinamizmin okul çalışanlarına mutlu ve huzurlu bir şekilde dönüşünü sağlamak için mesleki gelişim akademisi çalışmalarına hızla devam edecektir. Eğitimin unsuru olarak bizler her daim içimizdeki heyecanı yaşatmak zorundayız. İçimizde ki heyecanı yaşatarak her gün öğrencilerimizi gülen yüzlerle karşılamalı, okul içerisinde huzurlu bir ortam olmasına katkı sağlamalıyız” dedi.

Branş Öğretmenleri düzeyinde de seminerlerin devam edeceği müjdesini veren Yahşi; eğitim çalışanlarının kendilerini dinamik, heyecanlı ve kişisel gelişime açık tutmaları için çalışmalar yapılacağını söyledi.

“Yenile kendini, geleceğe artı kat” sloganı ile yola çıkan kişisel gelişim akademisinde Eğitimci Serhan Yılmaz tarafından “kişisel gelişim ve kurum içi iletişim” konusu ele alınırken Serhan Yılmaz, hayat telaşı içinde kişinin kendi mutluluğunu unuttuğuna vurgu yaparak siz varsanız hayat var dedi.

Günlük hayatta herkesin mutluluğu yakalamaya çalıştığına dikkat çeken Yılmaz,“mutluluğun ilk kuralı, sizin mutlu olmanız kendinizi pozitif düşüncelerle beslemenizdir” diyerek eğitimcilere pozitif düşünmenin hayatları nasıl etkilediğini anlattı.

“Ne kadar eğitim alırsam alayım kendi cehaletimin farkına vardım” diyen Serhan Yılmaz, öğrenmeyi, öğrenmenin önemine de vurgu yaptı. Eğitimin ne kadar önemli olduğuna da değinen Yılmaz, kişisel gelişim ve iletişim diline dair birçok örneklemelerde bulundu.