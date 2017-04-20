Meslekten ihraç edilen öğretmenlere 'ByLock' operasyonu: 19 gözaltı

Aycı: Referandum sonucuyla THY, “take of” olacak

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, referandum sonucundan demokrasiye olan inancından güçlü şekilde çıkıldığı için mutlu olduğunu, bu sonuçla da THY'nin “take of” olacağını yani havalanacağını söyledi