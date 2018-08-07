Meteoroloji Ankara için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ankara'nın Nallıhan ilçesi çevrelerinde önümüzdeki 2 saat süresince görülecek gök gürültülü sağanak yağışlara karşı dikkatli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, Ankara için önümüzdeki 2 saati kapsayan bir uyarı açıklaması yaptı.
Meteoroloji'den yapılan uyarı şöyle:
"Yapılan son değerlendirmeler ve radar verilerine göre; Ankara'nın Nallıhan ilçesi çevrelerinde önümüzdeki 2 saat süresince görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor
Bu kapsamda, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve küçük çaplı dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
Ankara'nın önümüzdeki 5 günlük hava durumu
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