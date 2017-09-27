Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli sağanak yağış geliyor

Açıklamada şöyle denildi: “İstanbul’da aralıklarla devam eden hafif sağanak yağışların, bugün akşam saatlerine kadar kentin kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli, güney ilçelerinde ise kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.”