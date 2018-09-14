Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın'a kuvvetli yağış uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Karadeniz, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kırklareli, Tekirdağ, Osmaniye, Hatay'ın kuzeybatı kesimleri ile Adana'nın kuzey ve doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (50-100 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Doğu Karadeniz bölgesinde güney ve güneybatılı yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve batı, batı kesimlerde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Doğu Karadeniz bölgesinde yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

İstanbul: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

İzmir: Parçalı bulutlu 28

Adana: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ve doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Bursa: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Antalya: Parçalı bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Samsun: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35