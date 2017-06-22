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Meteorolojiden Antalya'ya yüksek sıcaklık ve nem uyarısı

Antalya'da yarın yüksek sıcaklık ve nemden dolayı oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın Antalya ve civarında sıcaklığın 1 ila 3 derece artacak.

Rüzgar, kuzey, öğle saatlerinde güney yönlerden orta kuvvette esecek. En yüksek sıcaklığın 35 derece olması bekleniyor.

Yetkililer, yüksek sıcaklık ve düşük nemden dolayı oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

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