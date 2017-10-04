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Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Doğu Anadolu'nun doğusu ile Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

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Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 
 
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyılarında yer yer güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
 
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
 
Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 20
İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu 22
İzmir: Az bulutlu ve açık 26
Bursa: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 22
Adana: Az bulutlu ve açık 31
Antalya: Az bulutlu ve açık 28
Samsun: Parçalı bulutlu 20
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 20
Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 13
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 26

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