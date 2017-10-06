Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!
Muğla'nın bazı ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.
- AA
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de yarın sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültü sağanak bekleniyor.
Köyceğiz, Dalaman, Ortaca, Fethiye ve Seydikemer'de yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının sahil kesiminde bir ila 3, iç kesimlerde 4 ila 6 derece düşmesi, rüzgarın da güney yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.
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