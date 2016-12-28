Meteorolojiden peş peşe kar uyarısı!

İstanbul'da beklenen yağışa ilişkin TVNET'e açıklamalarda bulunan Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Köse, yarından itibaren başlayan kar yağışının cumartesi gününe kadar aralıklarla etkili olacağını belirtti. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 10, şehir merkezinde 3-7 santim arasında olacağını belirten Köse, şiddetli rüzgara karşı İstanbulluları uyardı.

ANKARA'DA BUGÜN BAŞLIYOR

"Ankara'da bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracak kar yağışının gece boyunca devam edeceği ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Kar yağışının Ankara şehir merkezinde yükseltiye bağlı olarak 5-10 cm, kırsal kesimlerde ve yüksek bölgelerde 10-20 cm kar örtüsü yüksekliği oluşturması bekleniyor. Vatandaşların ve ilgililerin ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir."

4 İLDE YOĞUN YAĞIŞ

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, perşembe ve cuma günü için Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli'de yoğun kar yağışı beklendiğini bildirdi.

İBB TÜM EKİPLERİYLE HAZIR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, kar beklenen kentte 7 bin personel ve bin 345 aracın görev yapacağını bildirdi. İBB'nin kentte yaşayan evsiz vatandaşları Zeytinburnu Spor Kompleksinde misafir etmesine ilişkin, gazetecilerle tesisi gezen Baraçlı, meteorolojinin İstanbul'da kar uyarısıyla ilgili alınan önlemleri anlattı.

Vatandaşlara araçlarına kış lastiği taktırmaları ve toplu taşımayı tercih etmeleri uyarısı yapan Baraçlı, şunları söyledi:

"Ekiplerimiz kent genelindeki 7 bin 373 kilometre yol ağında ve 363 müdahale noktasında 24 saat kışa hazır olarak bekliyor. Otoyollarda 6 kar kaplanı, 43 kritik noktada buzlanma erken uyarı sistemi, kritik kavşaklarda 48 kurtarıcı, köylerde ise 145 bıçaklı traktör ve kar küreme timleri karla mücadele çalışmalarına katılıyor. Karla mücadelede kullanılmak üzere 245 bin ton tuz depolarda bekletiliyor. İlçelere 40 bin ton tuz verilirken, kritik noktalara torbalarla 10 bin ton tuz bırakıldı."

Meteorolojiden yapılan açıklamada, İstanbul'da geç saatlerde başlaması beklenen yoğun kar yağışının gece boyunca devam edeceği duyurulmuştu.