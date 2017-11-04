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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Marmara ve Akdeniz Bölgeleri, İç Anadolu'nun güney kesimleri ile Muğla, Kırıkkale, Kırşehir, Düzce, Zonguldak, Bartın, Gaziantep, Kilis ve Hakkari çevrelerinde yağış bekleniyor.

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Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve Akdeniz Bölgeleri, İç Anadolu'nun güney kesimleri ile Muğla, Kırıkkale, Kırşehir, Düzce, Zonguldak, Bartın, Gaziantep, Kilis ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Hakkari çevrelerinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
 
 Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç kesimlerde azalacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve batı yönlerden, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
 
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 13
İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 16
Bursa: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 19
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri, akşam saatlerinden itibaren il geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların gece saatlerinden sonra kuvvetli (21-50 mm) olması bekleniyor. 21
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 17
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 17
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 10
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 20

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