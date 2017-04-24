Meteorolojiden son dakika kar yağışı uyarısı! İstanbul hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğüden son dakika kar yağışı uyarısı yapıldı. Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor. Meteorolojiden yapılan açıklamada vatandaşların, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde, mevcut kar örtüsü üzerine yağmur ve karla karışık yağmur yağışı beklendiğinden, dik ve eğimli yamaçlarda çığ düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güneydoğusu, İç ege, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Göller yöresi ve İç Anadolu’nun kuzey ve batısında orta şiddette zirai don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta zirai üreticilerimiz olmak üzere dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir uyarısı da yapıldı.

YURTTA HAVA DURUMU

Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Çanakkale, Bursa, Yalova, Çankırı, Yozgat, Sivas ve Van çevreleri ile Balıkesir ve Ankara’nın kuzey kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı, İç ve batı kesimlerde artacağı, doğu kesimlerde azalacağı ve mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgar, genellikle kuzey, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre İstanbul’da havanın parçalı ve çok bulutlu, zamanla parçalı az bulutlu, sabah saatlerinde doğusu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise batı ve kuzeybatı, öğle saatlerinde güneyli yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BAZI İLLERİMİZDE BEKLENEN HAVA DURUMU

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ilçeleri yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu 10°C

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde Anadolu Yakası’nın doğusu hafif sağanak yağışlı 15°C

Bolu: Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı 5°C

İzmir: Parçalı bulutlu 20°C

Bursa: Parçalı çok bulutlu, ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı 14°C

Adana: Parçalı ve az bulutlu 22°C

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 21°C

Artvin: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri yer yer karla karışık yağmurlu 14°C

Samsun: Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 12°C

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12°C

Erzurum: Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu 12°C

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 19°C