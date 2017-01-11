Meteoroloji'den Trakya için yoğun kar uyarısı

"Bugün öğleden sonra Trakya'da yeniden başlayacak olan kar yağışlarının, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Yerde mevcut olan kar üzerine yeni ve taze kar olarak 20 cm. ve üzerinde yeni kar beklenmektedir. Kar yağışının etkisini yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği beklenmektedir. Vatandaşların ve ilgililerin başta çatılarda biriken kar ve buz yükü olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir."