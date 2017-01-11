Son Dakika Haberleri E-gazete 11Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Meteoroloji'den Trakya için yoğun kar uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Trakya'da yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle buzlanma ve don olayı gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:

  • ANKARA, (DHA)
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

"Bugün öğleden sonra Trakya'da yeniden başlayacak olan kar yağışlarının, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Yerde mevcut olan kar üzerine yeni ve taze kar olarak 20 cm. ve üzerinde yeni kar beklenmektedir. Kar yağışının etkisini yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği beklenmektedir. Vatandaşların ve ilgililerin başta çatılarda biriken kar ve buz yükü olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir."

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde çatışma yaşandı 1 terörist öldürüldü, 1 terörist yakalandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde çatışma yaşandı 1 terörist öldürüldü, 1 terörist yakalandı

Gaziantep Emniyeti'nde çatışma

Gaziantep Emniyeti'nde çatışma

Kardan gelin- damat yaptılar

Kardan gelin- damat yaptılar

İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanların kar keyfi

İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanların kar keyfi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA