Metiner: Meclis'i terörize etmeye çalışıyorlar

AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner TBMM'de yaşanan gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulunurken CHP'lilerin Meclis'i terörize etmeye çalıştığının altını çizdi. Metiner yaptığı açıklamada 'Bu CHP'nin pazartesi gününden bu yana izlediği siyaset. Bu teklifi geri çekmezseniz elimizden geleni yapacağız demişlerdi zaten. Gerekçelerinden biri gizli oylama ihmal ediliyor deniliyor. İlla kabine gireceksiniz diyorlar. Ben kabine girmeden de oy kullanabilirim. Pulumu aldıktan sonra kabine girmeden de oyumu kullanabilirim. Geçmiş dönemde de kabin olmadan milletvekillerini alır pullarını atar oturur yerine. Altında imzamızın olduğu bir Anayasa değişiklik teklifinden bahsediyoruz.

CHP'LİLER MECLİSİ TERÖRİZE ETMEYE ÇALIŞIYOR

Hem kavga çıkartıyorlar hem de kavganın sebebi olarak bizi gösteriyorlar. Meclis'i terörize etmeye çalışıyorlar. Azınlık çoğunluğu kendine göre hareket ettirmeye çalışıyor. Periscop üzerinden cep telefonu üzerinden sürekli özel alanımıza müdahale ediyorlar. Hangi hakla beni çekiyorsun. Ben oy kullanmaya gidiyorum cep telefonlarıyla gelip bizi çekiyorlar oy kullananları çekiyorlar. Hakikaten tahammül sınırlarımızı zorlayan bir terör eylemi ile karşı karşıyayız' dedi.