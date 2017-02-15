Metrobüs şoförlerine yeterlilik belgesi

Nitelikli iş gücü için ulusal yeterlilik sistemi kapsamında sağlanan işbirliğinin imzaları, İETT Genel Müdürü Arif Emecen ve MYK Başkanı Adem Ceylan tarafından, İETT'nin Beyoğlu'daki genel müdürlük binasında atıldı.

İmzaların atılmasının ardından açıklamalarda bulunan Emecen, vatandaşlara sunulan hizmetin kalitesinin arttırılması ve standartların belirlenerek sürdürülebilmesi için protokol imzalandıklarını söyledi.

Emecen, Mesleki Yeterlilik Kurumu ile birlikte bundan sonra İstanbul'da metrobüs ve otobüs şoförlerinin mesleki standartlarının, eğitim programları belirlenmesi ve yeterlilik sertifikasyon süreçlerinin tamamlanmasına kadar geçecek bir süre için işbirliği yaptıklarını dile getirdi.

Böylece bugüne kadar İstanbul'da yaptıkları ve sürdürdükleri toplu taşıma hizmetlerinin daha kaliteli sunulmasını amaçladıklarını vurgulayan Emecen, "Hizmet kalitesi arttırılmış bir şekilde vatandaşlarımıza daha iyi hizmet edeceğimizi düşünüyorum. İnşallah İstanbul'da önümüzdeki dönemde sertifikalı şoförleri yollarda göreceğiz. Bunun için bugün burada bu protokolü imzalıyoruz. Bunun metrobüs şoförlerimize büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum." diye konuştu.

MYK Başkanı Ceylan ise İETT Genel Müdürlüğüyle işbirliği protokolü imzalanmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, toplu ulaşım araçlarını kullanan sürücülerinin mesleki standartlara sahip olması gerektiğini belirtti.

Ceylan, şunları kaydetti:

"Özellikle okullarımızın açılması döneminde sık sık öğrenci ve personel servislerinin standartlara uygun şekilde araçları kullanmamasından sıkıntı yaşıyoruz. Olumsuz haberlerle karşı karşı kalıyoruz. Kendi sorumluluğu altında bulunan İstanbul'daki toplu taşıma araçlarını kullanan şoförlerin, standart ve yeterlilikleri uygun şekilde mesleklerini bilmesi ve belgelendirmesi suretiyle nitelikli kişiler tarafından bu işin yapılması son derece önemli. Burada İETT Genel Müdürlüğümüzle metrobüsleri kullanan şoförlerin mesleklerinin standartlarının belgelendirilmesine ilişkin yeterliliklerini hazırlamasıyla ilgili protokol imzaladık. Bu yeterlilikleri hazırlanıp yürürlüğe konulduktan bu mesleği icra edenleri standart ve yeterliliklere göre yapılacak sınav sonucunda mesleği yeterlilik belgesine kavuşmuş olacaklar."