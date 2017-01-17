Son Dakika Haberleri E-gazete 17Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Metrobüs trafiğini kilitleyen arıza

İstanbul trafiğinin yükünü çeken metrobüslerden biri arızalanınca araç trafiği iki taraflı aksadı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Zincirlikuyu- Beylikdüzü seferini yapan 34 TN 2893 plakalı metrobüs, saat 17.15 sıralarında Avcılar'daki Şükrübey Durağı'nda durduktan sonra şoför aracı bir türlü çalıştıramadı.

Tek gidiş ve tek geliş yolu bulunan metrobüs hattındaki arıza kısa sürede Avcılar İstanbul Üniversitesi Durağı yönüne trafiğin durmasına neden oldu. Bunun üzerine acil olarak çekici istendi. Yolculardan bir bölümü ne yapacaklarını şaşırırken, görevliler Avcılar-Küçükçekmece yönünde trafiği kesti. Avcılar ve Beylikdüzü yönünden gelen metrobüsler bekletilirken, Küçükçekmece-Avcılar yönü iki hatta çıkarıldı. Şükrübey Durağı'na karşı şeritten yönlendirilen metrobüsler, araçlardan inerek çaresizlik içerisinde bekleyen yolcuları alarak yollarına devam ettirildi. 

Avcılar'daki ana istasyondan sevk edilen çekici arıza yapan metrobüsü çekerken, görevlilerin çabası ile yaklaşık 10 dakika aksayan seferler ve iki yönde uzun araç kuyrukları eritilmeye başlandı.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
ASELSAN soğutmalı arayıcı başlık üretti

ASELSAN soğutmalı arayıcı başlık üretti

Honda Jazz'ı yenilediler

Honda Jazz'ı yenilediler

20 soruda Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı sistemi

20 soruda Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı sistemi

İstanbul Esenyurt'taki operasyondan ilk kareler

İstanbul Esenyurt'taki operasyondan ilk kareler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA