Metrobüs yolunda kaza: 1 yaralı
Küçükçekmece'de metrobüs yolu üzerinde giden metrobüs, yola atlayan bir kişiye çarptı. Kazada yaralanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Küçükçekmece metrobüs durağı yakınında metrobüs, yola atlayan bir kişiye çarptı. Çarpma sonucu şahıs yaralandı. Olay yerine ambulans çağrılırken, uzun metrobüs kuyrukları oluştu. Sağlık ekipleri şahsı hastaneye kaldırırken, bazı vatandaşlar metrobüsten inerek yürüdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.