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Metrobüs yolunda kaza! Minibüs metrobüs yoluna girdi

Küçükçekmece'de bir minibüsün Metrobüs yoluna girmesi sonucu kaza meydana geldi. Metrobüs seferleri durduruldu

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İstanbul Küçükçekmece mevkinde bir servis aracının metrobüs yoluna girerek durağa çarpması sonucu bölgede seferler tek yönlü olarak durdu.

 

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