Metrobüs yolunda kaza! Minibüs metrobüs yoluna girdi
Küçükçekmece'de bir minibüsün Metrobüs yoluna girmesi sonucu kaza meydana geldi. Metrobüs seferleri durduruldu
İstanbul Küçükçekmece mevkinde bir servis aracının metrobüs yoluna girerek durağa çarpması sonucu bölgede seferler tek yönlü olarak durdu.
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