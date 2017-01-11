Metroda 'Reina Saldırganı' alarmı!

İstanbul'da yarın 12 Ocak okullar tatil mi? İstanbul Valiliği açıklaması

Günlerdir okulların tatil olduğu İstanbul'da yarın da okullar tatil olur mu diye öğrenciler İstanbul Valisi Vasip Şahin'in sosyal medya adresini ziyaret ediyor. Pazartesi, salı ve çarşamba günleri okulların tatil olduğu İstanbul'da öğrenciler son dakika kar tatili haberi bekliyor. Peki, yarın İstanbul'da okullar tatil mi? Vali Vasip Şahin'den kar tatili mesajı var mı? İstanbul hava durumu ve kar tatili açıklamaları haberimizde.