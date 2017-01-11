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Metroda 'Reina Saldırganı' alarmı!

Ortaköy saldırısını düzenleyen teröristin Kirazlı metro istasyonunda görüldüğü ihbarı üzerine polis arama başlattı. Kapatılan istasyon bir süre sonra açıldı ancak aramalar devam ediyor. Aramalar sırasında 1 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul'da yılbaşı gecesi Reina'ya yönelik saldırıyı gerçekleştiren teröristin metro istasyonunda görüldüğü ihbarı üzerine, polis tarafından çalışma başlatıldı. 
 
Teröristin Otogar'daki metro durağında görüldüğü ve Kirazlı yönüne giden metroya bindiği yönündeki ihbar üzerine, polis ekipleri harekete geçti. 
 
Ekipler, söz konusu eşkale uyan şüpheliyi bulmak için metro istasyonlarında çalışma başlattı.

 
 
 
Aramalar sırasında Kirazlı metro istasyonu ve metro seferleri bir süreliğine kapatıldı. 
 
Polis ekiplerinin metro istasyonundaki çalışması devam ediyor.

 
 
 
 
ATATÜRK HAVALİMANI METROSUNDA DA ÖNLEM
 
İhbar nedeniyle Atatürk Havalimanı metro girişinde de güvenlik önlemleri artırıldı. Polis daha önce başlattığı şüpheli şahıslar üzerindeki aramalarını da sıklaştırdı. Bazı noktalara da özel harekat polisleri konuşlandı.

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