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PKK'ya Mardin'de büyük şok! Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesindeki mezarlıkta terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat bulundu. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesinin çalışmaları neticesinde Nusaybin Terörle Mücadele Bürosu ekiplerince Hacılar Mezarlığı'nda arama yapıldı

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  • Muammer Başkan
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Mardin'de Terörle Mücadele Büro Amirliği'nce yapılan operasyonlarda PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmatların Nusaybin Hacılar mezarlığında gömülü halde bulunduğu kaydedildi.

06.02.2017 günü Nusaybin hacılar (kanika) mezarlığında yapılan aramada yere gömülü vaziyette bulunan muhimmat ve malzemeler:

1) 20 adet zırh delici roket başlığı 

2) 8 adet anti personel roket başlığı ve 28 adet roket sevk motoru

3) 6 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 20 adet kaleşnikof şarjörü, 2976 adet kaleşnikof mermisi

4) 1 adet kanas keskin nişancı tüfeği, 6 adet kanas şarjörü 

5) 1 adet bixi marka makineli tüfek ve 4 metre boş bixi şeridi, 471 adet bixi ve kanasta kullanılabilir mermi

6) 1 adet termal dürbün 1 adet avcı dürbünü

7) 2 adet uzun baskılı tüfek dürbünü

8) 2 adet tabanca 4 adet hücum yeleği 3 adet el telsizi 

9) 36 adet bomba yapımında kullanılan elektronik cihaz, muhtelif miktarda devre , 6 adet pil, 50 adet başlatıcı kapsül

10) 1 küçük ajanda 1 küçük not defteri ile muhtelif miktarda örgüt mensubu şahsa ait fotoğraf ve örgütsel doküman 

 11) 998 adet m16 tüfeğe ait 5.56 çapında mermi

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