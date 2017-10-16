MGK toplantısı son dakika! MGK toplantısı alınan kararlar neler

MGK son dakika gelişmeleri, OHAL süresi uzatıldı mı sorusunun cevabı merak ediliyor. MGK toplantısı alınan kararlar neler? Milli Güvenlik Kurulu (Mgk) 16 Ekim tarihi itibari ile toplandı. Başkanlığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı toplantı toplam 100 dakika sürdü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen MGK'da OHAL, İdlib operasyonu, bağımsızlık referandumunun ardından Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ne yönelik yaptırım planlarıyla ABD ile yaşanan vize gerginliğinin de ele alındı. Toplantının bitiminin ardından yapılacak olan açıklamalar merakla beklenmeye başlandı. Toplantıda, olağanüstü hal uygulamasının ( OHAL) 3 ay daha uzatılması yönünde karar alınacak. OHAL, TBMM’de yarın ya da çarşamba günü yapılacak oylamanın ardından 5’inci kez uzatılacak. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 20 Temmuz 2016’da ilan edilen OHAL uygulamasında 15 ay geride kaldı. MGK'dan sonra da Bakanlar Kurulu toplanacak. MGK son dakika gelişmelerini haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

MGK SON DAKİKA HABERLERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplanan Milli Güvenlik Kurulu sona erdi. Açıklama bekleniyor...

MGK'DA ALINAN KARARLAR NELER?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen MGK'da OHAL, İdlib operasyonu, bağımsızlık referandumunun ardından Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ne yönelik yaptırım planlarıyla ABD ile yaşanan vize gerginliğinin de ele alındı. Kararların açıklanmasının ardından haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

Toplantıda, olağanüstü hal uygulamasının ( OHAL) 3 ay daha uzatılması yönünde karar alınacak. OHAL, TBMM’de yarın ya da çarşamba günü yapılacak oylamanın ardından 5’inci kez uzatılacak. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 20 Temmuz 2016’da ilan edilen OHAL uygulamasında 15 ay geride kaldı. MGK'dan sonra da Bakanlar Kurulu toplanacak.

MGK’da Suriye ve Kuzey Irak ile ilgili gelişmeler de masaya yatırılacak. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin İdlib kentinde yürüttüğü çatışmasızlık bölgeleri oluşturulmasına yönelik operasyonunda gelinen aşama değerlendirilecek. Kuzey Irak’ta bağımsızlık referandumu sonrasında atılacak adımlar ile Kerkük’te yükselen gerilim de MGK’nın ele alacağı konu başlıkları arasında yer aldı.