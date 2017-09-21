MHP Irak teskeresine destek vereceğini açıkladı
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Irak tezkeresine destek vereceklerini açıkladı.
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "TBMM Genel Kurulu, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi için 23 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da olağanüstü toplanacak" açıklamasında bulundu.
Öte yandan MHP, Irak tezkeresine destek vereceğini açıkladı.
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