Bahçeli: İdlib'de yeni bir operasyon başlatılmıştır, darısı Afrin'in başına
MHP lideri Devlet Bahçeli, 'Kerkük Sevdalıları Buluşması'nda konuştu.
Bahçeli'nin konuşmasından satır başları;
Hoşgeldiniz, sefa getirdiniz. Boynu bükük Kerkük bir ses bekliyor. Musul, tutunacak, tutacak bir el istiyor. Beklenen sesi verecek, özlenen eli uzatacak bir kudret vardır ve o kudret büyük Türk milletidir. Zulme sessiz kalmadık, sesimizi yükselttik. Şiddete tepkisiz durmadık, irademizi gösterdik. Biz Kerkük sevdalısıyız. Biz Türkmeneli'nin kalp atışıyız. Selam olsun Kerkük sevdalılarına. Selam olsun Türkmen kardeşlerimize. Selam olsun aziz Türk milletine. Selam olsun Türk İslam ruhunun varlık mücadelesi verdiği coğrafyalara, buralardaki soydaşlarımıza. Hepinizi en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.
Bugünkü muhteşem toplantımıza katılan, gücümüze güç katan muhterem dava arkadaşlarıma en iyi dileklerimle birlikte şükranlarımı sunuyorum. Özellikle son günlerde terörle mücadelede şehit düşmüş kahramanlarımıza, Türkmeneli'nde hayatlarını kaybetmiş şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitler ölmez, Türk vatanı bölünmez, bölünemez. Zaman zaman zorlansak da kıran kırana bir mücadele halindeyiz. Türklüğün hayat damarlarını kurutmak istiyorlar. Şer bir kampanya hüküm sürüyor. Şiddet, rezalet, felaket perdesini sürekli açık tutarak birlik ve bekamızı sele vermeye hatta ipe çekmeyi, salasının verilmesini hedefliyorlar.
Bitmeyen bir paylaşım kavgası devrededir. Dinmeyen düşmanlıklar yeni bir evrededir. Gemi azıya almış taşeronlar çevrededir. Zalimler dur durak bilmiyor.
KUZEY IRAK REFERANDUMU
Irak'ın kuzeyinde bir oyun oynanmaktadır. Senaristleri, failleri, figüranları çok belirgin. Bilinen bu rezil oyun komşu coğrafyaların alt üst oluşuna hizmet etmektedir. Peşmerge başı Barzani 25 Eylül'de korsan referandumunu gerçekleştirmiştir. Türkiye'nin milli güvenliğini sakatlamak için harekete geçmiştir.
"BARZANİ'NİN 25 EYLÜL KOMPLOSU SEVR'İ CANLANDIRMA TEŞEBBÜSÜDÜR"
Irak anayasasına göre tartışmalı olan bölgelerde sandık kuruldu. Kerkük dayatma ve tehditle kirli referanduma dahil edildi. Barzani'nin 25 Eylül komplosu Sevr'i canlandırma teşebbüsüdür. Barzani yıllarca Türkmenlerin kanını dökmüştür. 25 Eylül korsanlığı kesinlikle yok hükmündedir.
Türkmenler, Türkmeneli bütün tarihsel kimliği ile birlikte tasfiye edilecek, esaret altına girilecektir. Kerkük'ün geçmişi silinecektir. Buna izin vermeyiz. Buna onay veremeyiz. Böyle bir alçaklığa buyur diyemeyiz. Zelzele son yurdumuza kadar ulaşacak mezhep kıvılcımı her tarafı saracaktır. Korsan referandum tümüyle iptal edilmezse karşımıza çok ciddi, zincirleme sorunlar peyderpey gelecek, önüne geçilmezse bizi yutacaktır.
Türkiye'nin hükümranlık gücünü kaybedeci, stratejik çözülme ve siyasal dağılma sorunudur. Türk milletini kaynaklarını kullanmaktan uzaklaştıracak, bağımsızlık ve kalkınma sorunudur. Irak'ın toprak bütünlüğünü Türkiye için hayati niteliktedir. Aynı durum Suriye için de geçerlidir. İki ülke bizim sınır komşumuzdur.
"KERKÜK'ÜN GÜVENLİĞİ ANKARA'NIN GÜVENLİĞİ DEMEKTİR"
Kerkük'ün güvenliği Ankara'nın güvenliği demektir. Fitneyi odağında kurutmak Türk devletinin en tabii hakkı, ertelenemez görevidir. Onlar bizim namusumuza emanettir. Türkmenlerden vazgeçmeyiz. Kerkük'ün Türklüğünü, Türkmeneli'nin Türk kimliğini sadece biz söylemiyoruz. Coğrafya adeta kükrüyor, adeta dile geliyor. Türkmeneli Türk'ün öz yurdudur. Bunun tam tersini iddia edenler eğer zeka özürlüsü değilse biliniz ki peşmergenin ağında kıvranan, küresel zalimlerin gölgesine sığınan Türk düşmanlarıdır. Biz Kerkük dedikçe birileri rahatsız olmaktadır. Onların rahatsızlığı bizim için memnuniyettir.
"Kerkük ne ise İstanbul odur" diyoruz anlamıyorlar. "Musul, Ankara'dır" diyoruz kalın kafaları almıyor. En az 5 bin ülkücü hazır bekliyor diyoruz. TSK ne güne duruyormuş? Neredeymiş hazır bekleyen ülkücüler? Gelsinler ve bu salondaki korkusuz yüzleri görsünler. Gelsinler de Kerkük sevdası ile yanıp tutuşan yüreklere şahit olsunlar.
"'5 BİN ÜLKÜCÜ HAZIR' DEMİŞSEK KARAR VERİLMİŞ, SÖZ AĞIZDAN ÇIKMIŞTIR"
Köksüz aydınlardan, kimliksiz kalem sahiplerinden alacak bir şeyimiz de yoktur. Herkes bildiğini kendine saklasın. Herkes ayağını denk alsın, sözlerinin nereye varacağını iyi tartsın. 5 bin ülkücü hazır demişsek karar verilmiş, söz ağızdan çıkmıştır. Boş konuşmuyoruz. Barzani'nin gönüllü ajanlarına tavsiyem kendi çamurlarında oynasınlar.
"84'Ü SÖYLESEYDİK HERHALDE ÇILGINA DÖNECEKLERDİ"
81 Düzce'den hemen sonra 82 Kerkük, 83 Musul demenin hakkının önünde hiçbir güç duramayacaktır. Acizler kalbi kararmışlar hemen pusudan başını çıkardı, korkaklar anında gözlerini fal taşı gibi açtı. 84'ü söyleseydik herhalde bunlar çılgına dönecekti. PKK kamplarına tekrar soluklarını alacaklardı. Biz Türk milliyetçisiyiz. Türkçüyüz. ,
Irak'ın toprak bütünlüğü bizim için asıldır, önemlidir. Türkiye olarak Irak'ın tartışılmaz toprak bütünlüğünü muhakkak suretle müdafaa etmemiz zorunludur. Hepsinin insanca hayatlarını idame etmesi şarttır. Irak merkezi yönetimi ile ilişkilerimizi ilerletmeliyiz. Eski bir Türkmen atasözünde denildiği gibi; Domuz derisinden post, eski düşmandan dost olmayacağını aklımızdan çıkarmayacağız.
"İDLİB'DE OPERASYON BAŞLAMIŞTIR, DARISI AFRİN'İN BAŞINA"
İdlib'de yeni bir operasyon başlatılmıştır, darısı Afrin'in başına. Aynı siperdeyiz. Aynı cephedeyiz, aynı safadayız. Türk düşmanlarına karşı biriz, beraberiz, çok güçlüyüz. Bu kaleyi aşamayacaklar. Barzani aklını başına almazsa bir gece orada görünmek, bağımsızlıkla ısrar ederse misakı millinin namusunu çiğnetmemek bizim boynumuzun borcudur. Irak parçalandıktan sonra ya Türkmeneli devletleşmeli ya da 82 Kerkük, 83 Musul olmalıdır. Biz Kerkük'te olmazsak işte o zaman Diyarbakır'ı veririz.
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