Bahçeli: İdlib'de yeni bir operasyon başlatılmıştır, darısı Afrin'in başına

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları;

Hoşgeldiniz, sefa getirdiniz. Boynu bükük Kerkük bir ses bekliyor. Musul, tutunacak, tutacak bir el istiyor. Beklenen sesi verecek, özlenen eli uzatacak bir kudret vardır ve o kudret büyük Türk milletidir. Zulme sessiz kalmadık, sesimizi yükselttik. Şiddete tepkisiz durmadık, irademizi gösterdik. Biz Kerkük sevdalısıyız. Biz Türkmeneli'nin kalp atışıyız. Selam olsun Kerkük sevdalılarına. Selam olsun Türkmen kardeşlerimize. Selam olsun aziz Türk milletine. Selam olsun Türk İslam ruhunun varlık mücadelesi verdiği coğrafyalara, buralardaki soydaşlarımıza. Hepinizi en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Bugünkü muhteşem toplantımıza katılan, gücümüze güç katan muhterem dava arkadaşlarıma en iyi dileklerimle birlikte şükranlarımı sunuyorum. Özellikle son günlerde terörle mücadelede şehit düşmüş kahramanlarımıza, Türkmeneli'nde hayatlarını kaybetmiş şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitler ölmez, Türk vatanı bölünmez, bölünemez. Zaman zaman zorlansak da kıran kırana bir mücadele halindeyiz. Türklüğün hayat damarlarını kurutmak istiyorlar. Şer bir kampanya hüküm sürüyor. Şiddet, rezalet, felaket perdesini sürekli açık tutarak birlik ve bekamızı sele vermeye hatta ipe çekmeyi, salasının verilmesini hedefliyorlar.

Bitmeyen bir paylaşım kavgası devrededir. Dinmeyen düşmanlıklar yeni bir evrededir. Gemi azıya almış taşeronlar çevrededir. Zalimler dur durak bilmiyor.

KUZEY IRAK REFERANDUMU

Irak'ın kuzeyinde bir oyun oynanmaktadır. Senaristleri, failleri, figüranları çok belirgin. Bilinen bu rezil oyun komşu coğrafyaların alt üst oluşuna hizmet etmektedir. Peşmerge başı Barzani 25 Eylül'de korsan referandumunu gerçekleştirmiştir. Türkiye'nin milli güvenliğini sakatlamak için harekete geçmiştir.

"BARZANİ'NİN 25 EYLÜL KOMPLOSU SEVR'İ CANLANDIRMA TEŞEBBÜSÜDÜR"

Irak anayasasına göre tartışmalı olan bölgelerde sandık kuruldu. Kerkük dayatma ve tehditle kirli referanduma dahil edildi. Barzani'nin 25 Eylül komplosu Sevr'i canlandırma teşebbüsüdür. Barzani yıllarca Türkmenlerin kanını dökmüştür. 25 Eylül korsanlığı kesinlikle yok hükmündedir.

Türkmenler, Türkmeneli bütün tarihsel kimliği ile birlikte tasfiye edilecek, esaret altına girilecektir. Kerkük'ün geçmişi silinecektir. Buna izin vermeyiz. Buna onay veremeyiz. Böyle bir alçaklığa buyur diyemeyiz. Zelzele son yurdumuza kadar ulaşacak mezhep kıvılcımı her tarafı saracaktır. Korsan referandum tümüyle iptal edilmezse karşımıza çok ciddi, zincirleme sorunlar peyderpey gelecek, önüne geçilmezse bizi yutacaktır.

Türkiye'nin hükümranlık gücünü kaybedeci, stratejik çözülme ve siyasal dağılma sorunudur. Türk milletini kaynaklarını kullanmaktan uzaklaştıracak, bağımsızlık ve kalkınma sorunudur. Irak'ın toprak bütünlüğünü Türkiye için hayati niteliktedir. Aynı durum Suriye için de geçerlidir. İki ülke bizim sınır komşumuzdur.