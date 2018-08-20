Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Midesinde uyuşturucu taşıyan Rus uyruklu kadın ve 1 kişi tutuklandı

Muş'ta polisin istihabari bilgiler üzerine takibe aldığı ve midesinden 7 parça eroin ile metamfetamin maddesi çıkan Rus uyruklu Türk vatandaşı kadın N.O. ve N.S.B. isimli şahıs tutuklandı.

  • IHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Muş Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Muş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Muş genelinde Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti yapma ve kullanımını önlemek amacıyla yapılan planlı çalışma sonucu; uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen N.O. isimli bayan ve M.S.B. isimli erkek şahsın içerisinde olduğu araç durdurulmuş, araçta ve şahıslar üzerinde yapılan kontroller sonucunda Rus uyruklu Türk vatandaşı N.O. isimli kadın şüpheli ve tedirgin hareketler sergilemesi üzerine Muş Devlet Hastanesine götürülerek beden röntgeni kontrollerinde şahsın midesinde yabancı cisimlerin olduğunun tespit edildiği belirtildi.
 
Açıklamada, "Uzman Doktorlar tarafından yapılan müdahale sonucu; kadının midesinden 5 parça halinde toplamda 160 gram “Eroin” maddesi ve 2 parça halinde toplamda 54 gram “Metamfetamin” uyuşturucu maddesi ele geçirilmiş, şahıslar Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından göz altına alınarak haklarında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma ve Sağlama Suçundan Adli işlem başlatılmıştır" denildi.
 
Öte yandan Rus uyruklu N.O. ve N.S.B. isimli şahıs çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Mekke’de şiddetli fırtına ve yağmur korkuttu

Mekke’de şiddetli fırtına ve yağmur korkuttu

Vahşi doğanın davetsiz misafirler

Vahşi doğanın davetsiz misafirler

İnsanların en ilginç korkuları

İnsanların en ilginç korkuları

Kanseri azaltan madde bu sebzelerde var

Kanseri azaltan madde bu sebzelerde var

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA