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Milas'ta 91 kaçak yakalandı

Muğla'nın Milas İlçesi'nde, yasadışı yollarla Yunanistan'ın Leros Adası'na geçmek isteyen 3 minibüsteki 91 kaçak yakalandı.

  • DHA
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Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Milas-Kıyıkışlacık güzergahında üç minibüsü durdurdu. Minibüsteki, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Irak ve Afganistan uyruklu 91 kaçak yakalandı. Minibüslerden birinin, şoförün kaçmaya teşebbüs etmesiyle kayalıklara çarparak durabildiği belirtildi.

Kaçakların İstanbul'dan getirildikleri, Kıyıkışlacık yakınlarından balıkçı teknesine bindirilerek Yunanistan'ın Leros Adası'na geçirilmelerinin planlandığı bildirildi.

Araç şoförleri gözaltına alınırken, kaçaklar ise Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Büro Amirliği'ne teslim edildi.

 

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