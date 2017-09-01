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Milas'ta orman yangını çıktı

Muğla'nın Milas ilçesi Akbük mevkinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına 2 amfibik uçak, 3 helikopter 20 arazöz 2 dozer ile havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Akbük Mahallesinde, ormanlık alanda yangın başladı.

Menteşe ilçesi Akbük Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak ve 6 helikopter ile havadan müdahale ediliyor.

Yangının sarp bölgede olması nedeniyle henüz karadan müdahale yapılamadı. Yangının kontrol altına alınması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

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