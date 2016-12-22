Son Dakika Haberleri E-gazete 22Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Milas'ta silahlı kavga

Muğla'nın Milas ilçesi Güllük Mahallesi’nde alacak-verecek kaynaklı silahlı kavga çıktı. Silahların kullanıldığı kavgada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

  • İHA
  • 1
  • 8
  • 3
  • 3
  • 1
  • 4
x

Milas’a bağlı Güllük Mahallesi’nde iki grup arasındaki kavgada silahlar kullanıldı. Alınan bilgiye göre, balıkçılık yapan iki grup arasında alacak anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın büyümesiyle taraflar av tüfekleriyle birbirine ateş etti. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine jandarma ekipleri geldi. Ekipler olaya karışan şüphelileri gözaltına aldı.
 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bakan Işık: Operasyonda 1005 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Işık: Operasyonda 1005 terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Milli ATAK Amerikan Kobra'ya karşı

Milli ATAK Amerikan Kobra'ya karşı

Muş'ta asırlık gelenek böyle yaşatılıyor

Muş'ta asırlık gelenek böyle yaşatılıyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA