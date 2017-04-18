Millete yine hakaret ettiler

Ateşli birer ‘Hayır’ savunucusu olan bu isimler, yaşadıkları hayal kırıklığı sonrası gerçek kişiliklerini ortaya koyup hakaret ve aşağılama yolunu seçtiler

EVET ÇIKINCA HAKARET VE TEHDİDE SARILDILAR

'TEK PETEK YAKANLAR MEMNUN'

Müjdat Gezen: "Referandumun sonucu: 1.75 TL vermemek için minibüse binmeyip 5 km yürüyen, evde 'Faturayı ödeyemem' diye tek petek yakanlar halinden memnun."

HALKI İKİYE BÖLDÜ

Levent Üzümcü, referandum sonucunu üzüntüyle karşıladığını şu sözlerle özetledi: "Ülkenin yarısı yok, yarısı var. Çolak bu ülke. Geçmiş olsun."

KAYBETMEYE DOYAMADI

Barış Atay: "Azdan az, çoktan çok gider. O da biliyor aslında kaybetmekte olduğunu. Hayır, daha bitmedi. Biz kazanacağız... Şaibeli bir seçimin sözüm ona galibisin, aldığın oy ne olursa olsun meşru değilsin."

İTİRAZA SIĞINDILAR

Meltem Cumbul ve Fırat Tanış, milli iradeyi hazmedemeyip çıkan sonucu kabullenemediler. Sonuçlara itiraz edeceklerini açıklayıp destek çağrısı yaptılar

'BİZİ ÜRKÜTEMEZLER'

Orhan Alkaya: "İlk durum; bu hile bizi ürkütemez. İğrenç bir plebisitten halk çıkıyor. Ne güzel ki halk oluyoruz."

RETWEET'Lİ DESTEK

Nilgün Belgün, referandum sonuçlarının ardından kendi fikirlerini paylaşmadı ama gördüğü tüm halkı aşağılayan yorumları sayfasında retweet ederek yayınladı.

KAYBETTİLER

Mustafa Altıoklar: "Enseyi karartma; tanklarıyla, toplarıyla, kaskları, tomaları, coplarıyla kaybettiler. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam."

'REZİLLİK' DEDİLER

Şehrazat ve Emre Kınay, halkın iradesi için 'Rezil' dediler, kendileri rezil oldular. Şehrazat, "Bu rezillik kabul edilemez, asla asla! " derken, Emre Kınay ise "Bunca rezillik varken seçimin bir kazananı olduğunu iddia etmek bir komedi oyunu konusudur" dedi. (Sabah)