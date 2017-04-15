Milletin kararı milletin ekranında

Bugün güçlü Türkiye için karar günü. Millet, tercihini yapacak, son sözü söyleyecek. Tarihi referandumda en sıcak gelişmeler, en hızlı şekilde 24 TV’de olacak. Anlaşılır grafikler, canlı bağlantılar, uzman yorumları tarihi referandum süresince sandıklar açılır açılmaz seçim yasakları kalkmasıyla birlikte ekranlarda yerini alacak.24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek yönetiminde, Seda Selek, Ersoy Dede, Kaan Yakuphan moderatörlüğünde, yurdun dört bir yanından yapılacak bağlantılarla sandık sayımları ve yaşanan gelişmeler anlatılacak, stüdyodan araştırmacı, yazar ve siyasetçilerle sonuçlar değerlendirilecek.