Milletin kararı milletin ekranında
24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek yönetiminde, Beyza Hakan, Seda Selek, Ersoy Dede, Kaan Yakuphan, Ardan Zentürk, Selim Atalay, Helin Aslan, Melik Yiğitel, Zehra Küçük moderatörlüğünde ‘Referandum Özel’ yayını 24 TV’de ekrana gelecek.
Bugün güçlü Türkiye için karar günü. Millet, tercihini yapacak, son sözü söyleyecek. Tarihi referandumda en sıcak gelişmeler, en hızlı şekilde 24 TV’de olacak. Anlaşılır grafikler, canlı bağlantılar, uzman yorumları tarihi referandum süresince sandıklar açılır açılmaz seçim yasakları kalkmasıyla birlikte ekranlarda yerini alacak.24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek yönetiminde, Seda Selek, Ersoy Dede, Kaan Yakuphan moderatörlüğünde, yurdun dört bir yanından yapılacak bağlantılarla sandık sayımları ve yaşanan gelişmeler anlatılacak, stüdyodan araştırmacı, yazar ve siyasetçilerle sonuçlar değerlendirilecek.
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