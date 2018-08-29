Milli Piyango sonuçları 29 Ağustos çekilişi Canlı Milli Piyango çekilişi bilet sonucu sorgula MPİ sıralı tam liste

Milli Piyango sonuçları 29 Ağustos çekilişi yapıldı mı? Milli Piyango çekilişi bilet sonucu sorgulaması nasıl yapılır? Büyük ikramiye hangi illere çıktı? MPİ çekiliş sonuçları sıralı tam listesinde hangi numaralar var? Milli Piyango sonuçları ne zaman saat kaçta çekilecek? Milli Piyango MPİ 29 Ağustos çekiliş sonuçları sıralı tam liste sorgulama ekranı erişime açıldı mı? Milli Piyango bilet sorgulama ekranı, 29 Ağustos Çarşamba günü yapılan çekilişin ardından gündemdeki konu oldu. Satın aldıkları çeyrek, yarım ve tam biletlere herhangi bir ikramiye isabet edip etmediğini merak eden vatandaşlar, Milli Piyango bilet sorgulama ekranını sorguluyor. Milli Piyango çekiliş sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve bu haftanın kazanan şanslı numaraları belli oldu. Her ayın 9, 19 ve 29'unda çekilişi gerçekleşen Milli Piyango'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan iller belli oldu. Milli Piyango İdaresi'nin 19 Haziran 2018'de yürürlüğe koyduğu makine uygulamasıyla birlikte piyangolar da artık şans oyunları gibi makine sistemiyle çekilecek. Seyyar bayilerde bilet satışı da aşamalı olarak kaldırılacak. Seyyar piyangocuların kaldırılması için ise 1.5 yıllık süre öngörülüyor. 2020 yılbaşından itibaren Milli Piyango, Merkez Bankası’nda soğuk damgalı bilet basımını durduracak. Bu duruma tepki gösteren seyyar satıcılar, makine uygulamasının iki aydır var olduğunu bu yüzden seyyar bilet satıcılığının da bitme noktasına geldiğini söyledi. İşte Milli Piyango canlı izleme linki ve MPİ 29 Ağustos çekiliş sonuçları sıralı tam liste

MİLLİ PİYANGO NE ZAMAN SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Kızılay'da bulunan hizmet binasında çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan çekilişler, her ayın 9,19 ve 29'unda düzenli olarak yapılıyor. Milli Piyango oyununun büyük ikramiye ve amorti çekilişleri saat 18.00'de başlıyor. Çekiliş, canlı olarak Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden, çekilişin başladığı saat itibariyle izlenebiliyor.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ANTALYA-MERKEZ, SAYISAL SİSTEM (TEKİRDAĞ)- , İSTANBUL-MERKEZ, KKTC-MERKEZ



2500000 TL ikramiye kazanan numaralar



336228



200000 TL ikramiye kazanan numaralar



145397



20000 TL ikramiye kazanan numaralar



127138



10000 TL ikramiye kazanan numaralar



173756 351358



5000 TL ikramiye kazanan numaralar



147941 276886 330015



Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar



16820 32479 41611 49155 60959 62718

64067 74161 83739 88282



Son 4 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar



0981 1291 1355 2267 2437 4218

4537 7527 9178 9274



Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar



174 232 261 269 275 295

352 354 941 976



Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar



06 16 41 42 72 82

86 92



Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar



4 6



2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar



036228 136228 236228 306228 316228 326228

330228 331228 332228 333228 334228 335228

336028 336128 336208 336218 336220 336221

336222 336223 336224 336225 336226 336227

336229 336238 336248 336258 336268 336278

336288 336298 336328 336428 336528 336628

336728 336828 336928 337228 338228 339228

346228 356228 366228 376228 386228 396228

436228

MİLLİ PİYANGO HAKKINDA



Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur.



Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır. Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir.



Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar diğer bayiler ise son üç rakama ( son üç rakam dahil ) kadar isabet eden ikramiyeleri ödemek zorundadır.



Bayiler, son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de, ikramiyelerini ödeyebilirler.



Yılbaşı çekilişi için bilet küpürlerine bakılmaksızın, talihlilere ödenecek ikramiyelerden 1.000.000.- ( Bir milyon TL.) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Şube Müdürlüklerince ödenir.



İdare, gerekli gördüğü hallerde, ikramiye ödeme limitlerini arttırmaya ve eksiltmeye yetkilidir.



İkramiyeler bir yıllık zamanaşımı süresine tabi olup, çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri zamanaşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz. Zamanaşımına uğrayan ikramiyeler İdareye gelir kaydolunur. Zamanaşımı süresinin hafta sonu veya resmi tatile rastlaması halinde, izleyen ilk işgünü mesai bitimine kadar ikramiye ödenir.



Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için, biletin ikramiye kazanan numaralardan birini ihtiva etmesi,çekiliş tarihi, ikramiye ve seri numarası, fiyat ve kupür itibariyle herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde kendini ibraz eder nitelikte olması gerekir. Kendini ibraz eden biletlerden; ikramiye numaralarının dışında kalan diğer yerlerinden yırtılmış veya kopmuş olup parçaları mevcut olan ve ikramiye kazanan numaraları açık bir şekilde okunanlara da ikramiye ödenir. İkramiye isabet eden numaraları üzerinden yırtılmış veya kopmuş olup, parçaları mevcut olan biletlerin ikramiyesi ancak, İdare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenebilir. Bu şekildeki biletlerden bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeler satış merkezi yöneticisinin kararı, daha büyük ikramiyeler ise İdare merkezi onayı ile ödenir. İkramiye kazanan numaralardan hiç birini ihtiva etmeyen ya da kendini ibraz eder nitelikte olmayan; sahte, tahrifat yapılmış, zamanaşımına uğramış, iptal edilmiş, ödendi damgası sığacak kadar veya daha büyük parçası kopmuş ve parçaları mevcut olmayan biletlere ikramiye ödenmez.



Kendini ibraz eder nitelikte olmak kaydıyla, sehven ödendi damgası basılmış olan biletlerin, ait olduğu çekilişin yapılacağı tarihten en geç bir gün önce mesai sonuna kadar satış merkezlerine bilet hamili tarafından dilekçe ekinde ibraz edilmesi ve bu dilekçenin yine çekilişten bir gün önce İdare merkezine gönderilmesi halinde, bu biletlere isabet eden ikramiyeler ödenir.