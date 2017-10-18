Milli robot seri üretimde

Akınsoft yazılım firması 20 milyon lira yatırımla Türkiye’nin ilk insansı robot fabrikasını Konya’da kurdu. 4 Kasım’da resmi açılışı yapılacak fabrikayı tanıtan Akınsoft Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özgür Akın, yapay zekaya sahip insansı robotlara en çok ilgiyi ev kadınlarının gösterdiğini söyledi. Temellerini 2 yıl önce attıkları Akın Robotix fabrikasında milli insanı robotların seri üretimine geçtiklerini kaydeden Akın, farklı şekillerde hizmet veren 16 çeşit robotları olduğunu dile getirdi.

KOKU ALIYORLAR

Ürettikleri robotların hizmet sektöründe birçok alanda çalışacağını ifade eden Özgür Akın, “Robotlarımızın bütün parçaları laboratuarlarımızda üretildiği için yüzde 100 milli diyebiliriz. Robotlarımız yapay zeka donanımı ile birleştirilmiş ve insansı hareketler yapabiliyor, koku, görme sağlayabiliyor, insan tanıyabiliyor, hatta insanla tanışabiliyor. Akıncı adındaki robotlarımız interneti çok aktif kullanabiliyor. Sensörleri seyesinde robotlar dokunduğu nesneyi algılayabiliyor. Onun dışında her insanın programlayabileceği şekilde geliştirdik” dedi.

ARKADAŞ DA OLUYOR

‘Akın Robotics’ adı altında seri üretime başlayan fabrikada üretilecek insansı robotlar; hastanelerde yardımcı eleman, alışveriş merkezlerinde tezgahtar, fuarlarda stant görevlisi, cafelerde garson ve büro elemanı olarak kullanılabilecek.

Ayrıca programlandığı takdirde güvenlik görevlisi olarak da çalışabilecek. Yatalak olan bir hastaya arkadaşlık bile yapabilecek. Üretilen insansı robotlar, hastanın ses iletişimi ile bilgisayar kullanabilmesini de sağlayacak.