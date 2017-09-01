Milyonlar şeytan taşlayıp hacı oldu
Hac farizası için kutsal topraklarda olan 2 milyon Müslüman, Arafat ve Müzdelife vakfelerinden sonra dün Mina’da şeytan taşladı. İslam aleminin kalbi Kabe’de bayram namazı kılan hacılar kurbanlarını kesip saçlarını tıraş ettikten sonra ‘ziyaret (ifada) tavafı’yla ihramdan çıktı.
- HALE KAPLAN ÖZ
Hac vazifesi için Mekke’yi Mükerreme’de toplanan 2 milyon Müslüman, şeytan taşlayıp kurban kestirerek hacı oldu. Müzdelife’de vakfe vazifesini yapan hacı adayları Cemerat’a geçerek büyük şeytana 7 taş attılar. Şeytan taşlamadan sonra vacip olan şükür kurbanını kestiren hacı adayları, tıraş olarak ihramdan çıktı. Daha sonra ziyaret tavafını da yapan hacı adayları, farz rükünleri tamamlayarak hacı oldu. Çocukları ile gelen aileler de zor bir gün geçirdiler. Sırtlarında, kucaklarında çocukları ile 15 kilometre yol kateden ebeveynler, unutamayacakları bir hac yaşadı.
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