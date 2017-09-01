Milyonlar şeytan taşlayıp hacı oldu

Hac vazifesi için Mekke’yi Mükerreme’de toplanan 2 milyon Müslüman, şeytan taşlayıp kurban kestirerek hacı oldu. Müzdelife’de vakfe vazifesini yapan hacı adayları Cemerat’a geçerek büyük şeytana 7 taş attılar. Şeytan taşlamadan sonra vacip olan şükür kurbanını kestiren hacı adayları, tıraş olarak ihramdan çıktı. Daha sonra ziyaret tavafını da yapan hacı adayları, farz rükünleri tamamlayarak hacı oldu. Çocukları ile gelen aileler de zor bir gün geçirdiler. Sırtlarında, kucaklarında çocukları ile 15 kilometre yol kateden ebeveynler, unutamayacakları bir hac yaşadı.