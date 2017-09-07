Milyonlarca İhtiyaç Sahibine Umut Olduk

“‘Kurban et, ikram et, memnun et’ sloganıyla yürüttüğümüz kurban kampanyamızı tamamladık. Kampanya ile; 179.100 hisse kurban bağışı toplandı, 189.075 hisse kurbanın kesim ve dağıtımını gerçekleştirdik. 100’ün üzerinde ülke ve bölgede yürütülen kampanya aracılığı ile milyonlarca ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırdık, milyonlarca ihtiyaç sahibinin duasını aldık. Çalışmaları Avrupa, Kanada, Avustralya ve Türkiye’den katılan 410 gözlemci ile yerinde yürüttük. Yardımları yetimler, öksüzler, hastalar, dullar, kimsesizler, zor durumda olan mülteciler, mazlumlar ve mağdurlara ulaştırdık.

Kurban çalışmalarını farklı kıtalarda, farklı ülke ve bölgelerde yürüttük. Çalışmaları yürüttüğümüz ülkelerden birisi de Arakan’dı. Arakan’da sessiz bir soykırım yaşanıyor. Binlerce insan dünyanın gözü önünde katledildi, on binlerce kişi yerlerinden ve yurtlarından edildi. Arakan’a zor şartlar altında girebilen ve çalışmaları güçlükle gerçekleştiren gözlemcilerimiz ülke içerisindeki durumun daha da vahim olduğunu ifade ediyorlar. Bangladeş’e geçen Arakanlı mülteciler için kurban hisse sayılarını artırdık. Aynı zamanda Arakan için acil yardım çağrısında bulunduk.

Kurban kampanyası ile mahzun yüzlerde tebessüme, kırık yüreklerde sevince vesile olduk. Bağışçılarımız bizlere güvendi, teveccüh etti, kurban emanetlerini teslim etti. Biz ise dünyanın dört bir yanına bu emanetleri hakkıyla ulaştırdık elhamdulillah. Tüm bağışçılarımıza, gönüllü gözlemcilerimize, çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”