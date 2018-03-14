Mina Başaran cenaze töreni ne zaman son dakika Mina Başaran kimdir kaç yaşındaydı? Hüseyin Başaran Mina Başaran son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. İRAN'da düşen Başaran Holding'e ait jette Mina Başaran ve arkadaşları pilotlar yaşamını yitirmişti. Resmi işlemlerin ardından Mina Başaran ve arkadaşlarının cenazeleri bugün Türkiye'ye getirildi. Gelen cenaze sayısı 10 olurken Beril Gebeş'in naaşının kayıp olduğu bildirildi. Alınan son bilgiye göre Başaran Holding jetindeki kazada toplam 11 kişi yaşamını yitirmişti. Bugün Türkiye'ye getirilen cenaze sayısı 10 oldu. Getirilen cenazeler Mina Başaran, Sinem Akay, Jasmin Baruh Siloni, Burcu Gündoğan Urfalı, Liana Hananel, Ayşe And, Asligül İzmirli, Zeynep Coşkun, Melike Kuvvet ve Eda Uslu'ya ait. Pilot Beril Gebeş'in naaşı ise yok. Ailesinin tek kızı ve Başaran Holding'in veliahtı olan 28 yaşındaki Mina Başaran 2013 yılından beri şirkette aktif rol alıyordu. Mina Başaran'ın Can adından erkek kardeşi var. Mina Başaran pek çok dergiye seyahat yazıları da yazıyordu. İşte merak edilen ve gündemde olan Mina Başaran haberleri sizlerle…

MİNA BAŞARAN CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?

Dubai’de gittikleri bekârlığa veda partisinden İstanbul’a dönerken özel jetin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Mina Başaran, Zeynep Coşkun, Aslı İzmirli, Ayşe And, Liana Hananel, Jasmin Baruh Siloni, Burcu Gündoğar Urfalı ve Sinem Akay’ın cenaze törenlerinin birlikte yapılacağı konuşuluyor. Üniversiteden bu yana arkadaşlıkları devam eden, iyi günde kötü günde hep birlikte olan dostların, aileleri tarafından alınan karara göre cenaze törenlerinin de ortak yapılacağı iddia edildi.

CENAZELER TÜRKİYE’YE GELDİ Mİ?

İran'da düşen jette hayatını kaybeden 11 kişiden 10'unun cenazesi Türkiye'ye getirildi. Askeri uçakla önce Diyarbakır'a getirilen cenazeler ardından İstanbul'a doğru yola çıktı.

Türkiye'ye gönderilen 10 cenazenin kimlik tespit çalışmalarının tamamlandığı, kaptan pilot Beril Gebeş'in kimlik tespit çalışmalarının ise İran'da devam ettiği kaydedildi.

CENAZELERDEN BİRİ EKSİK

Başaran Holding jetindeki kazada toplam 11 kişi yaşamını yitirmişti. Bugün Türkiye'ye getirilen cenaze sayısı 10 oldu.

Getirilen cenazeler Mina Başaran, Sinem Akay, Jasmin Baruh Siloni, Burcu Gündoğan Urfalı, Liana Hananel, Ayşe And, Asligül İzmirli, Zeynep Coşkun, Melike Kuvvet ve Eda Uslu'ya ait. Pilot Beril Gebeş'in naaşı ise yok.

PİLOT BERİL GEBEŞ BULUNDU MU?

İran Adli Tıp Kurumu, hayatını kaybeden kadınlar üzerinde yaptığı DNA testi sonucu cesetlerin sadece 10 kişiye ait olduğunu belirlemişti. Beril Gebeş'in naaşı ise kayıptı.

Adli Tıp Kurumu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yapılan gerekli tahlillerin ardından kuruma teslim edilen 11 cenazeden birinin aslında diğer kişilere ait parçalar olduğu tespit edildi ve bir kişi hala kayıptır" ifadelerine yer verildi.

Bugün 10 kişinin cenazesi Türkiye'ye nakledilirken Beril Gebeş'in cenazesinin daha sonra Türkiye'ye getirileceği bildirildi.

MİNA BAŞARAN INSTAGRAM HESABI

Instagram hesbaı "minabasaran"dır.

MİNA BAŞARAN KİMDİR?

Ailesinin tek kızı ve Başaran Holding’in veliahtı olan 28 yaşındaki Mina Başaran 2013 yılından beri şirkette aktif rol alıyordu. Mina Başaran’ın Can adından erkek kardeşi var. Mina Başaran pek çok dergiye seyahat yazıları da yazıyordu. Mina, hırslı ve yetenekli yapısıyla dikkat çekiyordu.

Özel jette Hüseyin Başaran’ın tatil için Dubai’de olan bekarlığa veda partisinden dönen kızı Mina Başaran ve 7 arkadaşının olduğu öğrenildi. Gıda, turizm, yatçılık, inşaat ve enerji alanlarında iş yapan Hüseyin Başaran’ın işlerindeki en büyük yardımcısı kızı Mina Başaran’dı. Başaran, Koç Üniversitesi’nde işletme bölümünü okuduktan sonra European Business School’da lüks marka yönetimi üzerine master eğitimi almıştı. Ailenin tek kızı olan ve işleri babasından devralmaya hazırlanan Mina Başaran, 28 yaşında. Mina, hırslı ve yetenekli yapısıyla dikkat çekiyor. 2013 yılında Başaran Grubu Yönetim Kurulu Üyesi olmuştur.

EVLENMEK ÜZEREYDİ

Başaran Grubu’nun genç veliahtı Mina Başaran ile Metprint Baskı Sistemleri’nin sahibi Murat Gezer, mutlu ilişkilerini Ekim ayında resmiyete döküp nişanlanmıştı. Soho House’da dillere destan bir törenle nişanlanmıştı. 14 Nisan’da Çırağan Sarayı’nda görkemli bir düğün töreni ile evleneceklerdi.

MURAT GEZER KİMDİR?

Almanca ve İngilizce bilen Murat Gezer işadamı. American InterContinental University'de eğitim gören Murat Gezer ailesine ait matbaacılık şirketinde çalışıyor. Başaran Grubu'nun veliahdı Mina Başaran ile Metprint Baskı Sistemleri'nin sahibi Murat Gezer Ekim ayında nişanlanmıştı. Soho House'da düzenlenen bir törenle nişanlanan çift, 14 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda evlenmeyi planlıyordu.

HÜSEYİN BAŞARAN KİMDİR?

Trabzon doğumlu olan Hüseyin Başaran, farklı sektörlerde faaliyet gösteren Başaran Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Bir dönem Trabzonspor Asbaşkanlığı yapan Hüseyin Başaran evli ve 2 çocuk sahibidir.

Farklı sektörlerde başarılı projeleri hayata geçirerek büyüyen ve 25 yıldan bu yana birçok yatırıma imza atan Başaran Yatırım Holding, şuan üçüncü kuşak temsilcisi olan Hüseyin Başaran tarafından yönetilmektedir. İlk olarak fındık ticareti ile faaliyetine başlayan Başaran Entegre, kısa sürede Türkiye’nin önde gelen entegre fındık işleme tesisine sahip olmuştur.

Günümüzde Gıda’nın yanı sıra Yatçılık, Finans, İnşaat, Turizm, Havacılık, Çimento ve Enerji olmak üzere farklı sektörlere de yatırımlarına devam eden Başaran Holding, Hüseyin Başaran’ın Başkanlığında; Ramada Resort Bodrum ve Ramada Plaza Trabzon ile turizm yatırımları gerçekleştirmiştir.